Обводным ударом в девятку. Полесье красиво удвоило преимущество в поединке против Оболони - ВИДЕО

"Полесье" и "Оболонь" играют в матче четвертого тура УПЛ. Житомиряне открыли счет на 19-й минуте, а через четыре минуты удвоили преимущество.

Алексей Гуцуляк сместился с правого фланга: прошел двух игроков, в том числе одному прокинув мяч между ног. После этого он обводным ударом попал в левую девятку из-за пределов штрафной.

Это второе результативное действие вингера в этом матче. Именно Алексей ассистировал Назаренко во время первого гола. Также это дебютные голевые действия Гуцуляка в нынешнем сезоне.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка. Главный тренер "Оболони" Иващенко отреагировал на такой результат двумя быстрыми заменами.