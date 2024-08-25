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Обводным ударом в девятку. Полесье красиво удвоило преимущество в поединке против Оболони - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Гуцуляк оформил второе голевое действие в матче

Обводным ударом в девятку. Полесье красиво удвоило преимущество в поединке против Оболони - ВИДЕО

polissyafc.com

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Оболонь" играют в матче четвертого тура УПЛ. Житомиряне открыли счет на 19-й минуте, а через четыре минуты удвоили преимущество.

Алексей Гуцуляк сместился с правого фланга: прошел двух игроков, в том числе одному прокинув мяч между ног. После этого он обводным ударом попал в левую девятку из-за пределов штрафной.

Это второе результативное действие вингера в этом матче. Именно Алексей ассистировал Назаренко во время первого гола. Также это дебютные голевые действия Гуцуляка в нынешнем сезоне.

UA-Футбол проводит текстовую трансляцию этого поединка. Главный тренер "Оболони" Иващенко отреагировал на такой результат двумя быстрыми заменами.

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