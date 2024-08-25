УПЛ. Полесье - Оболонь 4:0. Мучения пивоваров

На самом старте зрителей могло постигнуть ощущение дежавю, однако Чоботенко не сумел выйти на удар. Повторение эпизода в матче с донецким "Шахтером" у центрбека не получилось.

Уже с первых минут в глазах и ногах футболистов "Оболони" считывались 120 минут и серия пенальти, которые они провели на неделе против "Колоса". Точнее, большая физическая усталость после того противостояния. "Пивовары" буквально стояли и даже не пытались бежать вперед.

"Полесье" же, на правах фаворита и хозяина поединка, полностью укротило мяч под свой контроль. И это не могло не дать свои плоды. Еще до экватора первого тайма подопечные Имада Ашура дважды расписались в воротах Федоривского. Оба мяча буквально из ничего создал Гуцуляк.

Сначала, новичок "волков" резко сместился в центр и как рукой забросил на голову Назаренко. А через несколько минут Алексей включил режим праймового Роббена. 26-летний вингер пробросил между ног одному оппоненту, легко переиграл другого и запустил мяч в дальний верхний угол - 2:0.Чистое индивидуальное мастерство.

Валерий Иващенко был вынужден делать двойную замену уже на 25-й минуте... Ошибки нужно было исправлять. Хотя, явно прослеживалось ощущение, что результат игры сделан и "Оболонь" уже не против была бы и не выходить на второй тайм.

А под занавес первых 45 минут счет до разгромного довел вышеупомянутый Назаренко. Бабенко тривелой шикарно вывел партнера на свидание с голкипером. После такой передачи Александр просто не имел права промахнуться и провел дубль.

Более того, на этом Назаренко не остановился. Едва команды успели выйти на поле после перерыва, как вингер накрутил нескольких оппонентов и оформил первый в своей карьере хет-трик. А в одной из следующих атак Александр мог вообще выходить на покер. "Оболонь" буквально рассыпалась и допускала за своими спинами огромные разрывы, и просто теряла зоны. "Полесье”, же наоборот, почувствовало запах крови и уже не хотело сбавлять темп.

Казалось, хуже для "пивоваров" уже не может быть. Но у Грисьо было другое мнение, и он оставил свою команду в меньшинстве ...

Коуч житомирских "волков" все-таки решил пожалеть киевлян и снял Назаренко с игры. Тем не менее, любимцу местной публики Бени Макуана также нужно набирать игровую форму.

В принципе на этом из интересных моментов все. "Оболонь" страдала и терпела, а „Полесье“ в тренировочном режиме делало, что хотело. Тотальная победа команды Имада Ашура, по абсолютно всем игровым показателям. Ну а для "пивоваров" - это катастрофа. Лишь один зачетный балл в четырех турах и число "12" в графе пропущенных. Не пора ли руководству киевского клуба задуматься над увольнением главного тренера?

Фото пресс-службы ФК "Полесье"

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 25-е августа

Житомир, "Центральный городской стадион"

Голы: Назаренко 19, 39, 49, Гуцуляк 23

"Полесье": Волынец - Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор (Майсурадзе 46) - Бабенко (к), Крушинский (Леднев 46) - Назаренко (Макуана 59), Таллес Коста, Гуцуляк (Шастал 72) - Пайшао (Йока 83).

Запасные: Кудрик (в), Поспелов (в), Матич, Майсурадзе, Свистун, Тумандзото, Леднев, Шастал, Макуана, Йока, Луифер, Бристрич.

Главный тренер - Имад Ашур.

"Оболонь": Федоровский (к) - Грисьо, Карась, Дубко, Мединский - Груша (Приймак 46), Мороз, Черненко (Теслюк 25), Витенчук (Осман 84) - Близниченко (Чернов 69), Суханов (Тарануха 25).

Запасные: Рыбка (в), Марченко (в), Осман, Слободян, Приймак, Тарануха, Бычек, Лях, Чернов, Теслюк.

Главный тренер - Валерий Иващенко.

Предупреждения: Чоботенко 45+1, Близниченко 45+4, Витенчук 82.

Удаление: Грисьо 55.

Арбитр: Коваленко Андрей.