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Счет 3:0 на 39-й минуте. Полесье громит Оболонь - ВИДЕО
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Скриншот: канал Полісся на YouTube
"Полесье" и "Оболонь" в Житомире проводят календарный матч четвертого тура УПЛ. На 39-й минуте счет стал разгромным.
Руслан Бабенко выдал невероятный разрезной пас шведой на Назаренко. Александр вышел один на один и реализовал момент.
Для Назаренко это пятое результативное действие в этом сезоне. В частности – третий гол в УПЛ. Он догнал своего тезку Александра Филиппова на вершине рейтинга бомбардиров чемпионата Украины.
За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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