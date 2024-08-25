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Счет 3:0 на 39-й минуте. Полесье громит Оболонь - ВИДЕО

Премьер-лига
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Счет 3:0 на 39-й минуте. Полесье громит Оболонь - ВИДЕО

Скриншот: канал Полісся на YouTube

UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" и "Оболонь" в Житомире проводят календарный матч четвертого тура УПЛ. На 39-й минуте счет стал разгромным.

Руслан Бабенко выдал невероятный разрезной пас шведой на Назаренко. Александр вышел один на один и реализовал момент.

Для Назаренко это пятое результативное действие в этом сезоне. В частности – третий гол в УПЛ. Он догнал своего тезку Александра Филиппова на вершине рейтинга бомбардиров чемпионата Украины.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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