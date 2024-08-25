Все-таки второй Рамос? Защитник Динамо выходит на более высокий уровень

За пять лет, которые Денис Попов провел в первой команде киевского "Динамо", что только не говорили о защитнике - отлично провел матч, спас команду от поражения, привез гол, ошибается на каждом шагу, эмоционально неустойчив. Со всеми характеристиками можно согласиться. Но нельзя не отметить, что последнее время Денис все-таки повзрослел и меняется в лучшую сторону. Даже несмотря на то, что в поражении "Динамо" в отборочном матче Лиги чемпионов от "РБ Зальцбург" 21 августа есть его вина.

Талантливый, но с минусами

Будущий защитник киевского "Динамо" приехал в олимпийский колледж Ивана Поддубного, мечтая стать нападающим. Первое время Денис действительно играл на позиции атакующего игрока и забивал голы. Но через некоторое время тренеры решили посмотреть на юного футболиста в совершенно другом амплуа - в защите. Оказалось, что Денис приносит больше пользы в своей штрафной.

В академию киевского "Динамо" 15-летний Попов переходил уже защитником. Через год юного динамовца признали лучшим защитником соревнований U-16. В 17 лет, играя за U-19, Попов подавал большие надежды защитника и напоминал, что забивать умеет - головой после стандартов.

Появление Попова в основной команде киевлян в 2019 году скорее было случайностью. Так получилось, что оба центрбека (Тамаш Кадар и Никита Бурда) не могли выйти на поле из-за травм. Попов вцепился в подаренный судьбой шанс и не провалил свой первый матч за основную команду "Динамо". Да еще и какой матч - против донецкого "Шахтера".

От месяца к месяцу Попов прогрессировал, показывая настойчивость, упорство и желание выступать в футболке бело-синих. Путь, естественно, был нелегкий. Но Денис настойчиво проходил все преграды благодаря стойкости характера и внутренней дисциплине, которую воспитал в парне его отец, военный в отставке.

К сожалению, физическое здоровье Попова оказалось не таким же крепким и устойчивым к трудностям и нагрузкам, как характер. Уже в первом сезоне за основную команду "Динамо" (2019/2020) защитник вынужден был провести 70 дней в лазарете из-за травмы в мышце бедра, подколенного сухожилия и еще нескольких повреждений. Следующий сезон не стал лучшим - 78 дней без футбола (ангина, коронавирус, травма берцовой кости). Однако, несмотря на все проблемы со здоровьем, Попов переступал через преграды, упорно тренировался, прогрессировал и неоднократно получал награду "лучший футболист матча".

Лето 2021 года принесло Денису Попову новое испытание. Защитник перенес операцию на крестообразной связке. Не стоит говорить о том, что такая травма лечится очень долго. Понимал это и Денис. Долгий путь восстановления (практически 200 дней) еще больше закалили характер футболиста. Не успев вернуться в игру, Денис получил еще одно повреждение - подколенного сухожилия, а позже травму плеча. И так до ноября 2023 года. Попов постоянно выпадал из обоймы киевлян из-за травм.

"Иди на танцы!"

То ли характер, то ли такое большое обилие травм сыграли отрицательную роль в поведении игрока на футбольном поле. Попов каждый сезон становился рекордсменом по накоплению желтых карточек. Основной футболист "Динамо" мог спокойно выиграть единоборства, отдать точную передачу для разгона атаки, подчистить за партнерами, смело пойти в отбор. А главной фишкой защитника становились его забеги вперед с ударами головой и как следствие - очень важные голы. Но репутация одного из самых грубых защитников УПЛ перекрывала все яркие моменты. Нестабильное психологическое состояние футболиста влияло на игру. Ошибки, привозы, неверные решения, а порой и неуклюжесть заставляли задумываться над профессионализмом Попова.

Летом 2023 года Попов получил первую красную карточку в составе "Динамо" за грубый фол во время матча с "Минаем". На следующий день Денис извинился перед соперником, но уточнил, что "футбол - это не балет". Вероятно, вспомнил слова Андрея Шевченко, который в 2022 году предложил защитнику обратить внимание на развитие координации и пойти на танцы.

Минус агрессия, плюс футбол

В ноябре 2023 года "Динамо" возглавил Александр Шовковский (до этого проработав исполняющим обязанности главного тренера семь месяцев). Шовковский, конечно, начал перестройку команды, насколько это возможно в сегодняшних условиях. Несколько отличающийся от предыдущего тренера подход и к футболу команды, и к игрокам принес определенную надежду на более красивый и результативный футбол.

Заметно изменился и Денис Попов. Защитник выглядит гораздо более уверенным и спокойным. Последнее время Попов не фолит ради фола. Он лучше читает соперников, надежнее страхует своих партнеров, думает и не совершает ненужных перемещений. Его хладнокровие благоприятно действует на молодых футболистов, например, Михавко. Попов начал проявлять лидерские качества, которых от него ждали все годы. Денис стал гораздо сильнее эмоционально. А это одно из самых важных качеств защитника.

Положительно можно оценить и физическую форму игрока. Последняя травма у Дениса была в ноябре 2023 года. Большую часть прошлого сезона, предсезонку и старт нового сезона Попов прошел без повреждений.

У нас любят молодых талантливых футболистов, которые ярко сыграли несколько матчей, быстро сравнивать с топ-звездами Европы. Попал в такую историю и Денис. В 2019 году многие видели в молодом Попове "второго Серхио Рамоса". Конечно, на "бело-синего" Рамоса Попов явно не тянул в 20 лет. И тем более в те времена, когда проваливал матчи. Правда, со временем его бессмысленная агрессия на поле давала повод думать, что он учился у Рамоса именно самому плохому. Однако сегодня есть повод задуматься - а может действительно "второй Рамос"? Ведь Денис Попов явно прогрессирует и в плане психологии, и в как центрбек. Конечно, большое значение имеет работа главного тренера с футболистами. Шовковский нашел подход к Денису. Методы воспитания главного тренера облагородили Попова и дают надежду на то, что "Динамо" все-таки имеет лидера обороны, да и национальная команда Украины тоже.

Фото - UA-Футбол