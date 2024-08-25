Назаренко вырвался в лидеры бомбардиров. Полесье забило четвертый гол Оболони - ВИДЕО

"Полесье" и "Оболонь" играют очную встречу в рамках четвертого тура УПЛ. На 49-й минуте житомиряне сделали счет 4:0.

Майсурадзе отдал вертикальную передачу на Назаренко, тот обыграл соперника, затем голкипера и из-за пределов штрафной отправил мяч в ворота.

Это четвертый гол Александра в нынешнем сезоне УПЛ. Он вырвался в единоличные лидеры бомбардирской гонки чемпионата Украины.

Назаренко впервые в своей карьере оформил хет-трик. Ранее в его активе был только дубль - в матче Первой лиги против "Горняка".

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