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Бенито впервые выйдет в основе. Рух – Заря: стартовые составы на матч
Команда Пономарева против коллектива Коваля-Бартуловича
fcdynamo.com
В рамках четвертого тура УПЛ "Рух" сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Рух": Ледвий – Холод, Дидык, Рунич, Роман, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.
- Запасные хозяев: Ванивский, Герета, Товарницкий, Сыч, Семотюк, Русяк, Джурабаев, Слюсар, Слива, Клайвер.
- "Заря": Турбаевский – Нваэзе, Джордан, Жуниор, Тронтель, Яцик, Башич, Бенито, Антюх, Кирюханцев, Герреро.
- Запасные гостей: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Дришлюк, Вантух, Хахлев, Мичин, Горбач, Кораблин, Будкивский, Слесарь.
Перед этим поединком "Рух" идет на 10 месте, а "Заря" занимает пятое место. У команд три и шесть очков соответственно.
Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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