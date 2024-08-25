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Бенито впервые выйдет в основе. Рух – Заря: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Команда Пономарева против коллектива Коваля-Бартуловича

Бенито впервые выйдет в основе. Рух – Заря: стартовые составы на матч

fcdynamo.com

UA-Футбол
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В рамках четвертого тура УПЛ "Рух" сыграет против "Зари". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Рух": Ледвий – Холод, Дидык, Рунич, Роман, Пидгурский, Федор, Притула, Квасница, Карабин, Краснопир.
  • Запасные хозяев: Ванивский, Герета, Товарницкий, Сыч, Семотюк, Русяк, Джурабаев, Слюсар, Слива, Клайвер.
  • "Заря": Турбаевский – Нваэзе, Джордан, Жуниор, Тронтель, Яцик, Башич, Бенито, Антюх, Кирюханцев, Герреро.
  • Запасные гостей: Сапутин, Мацапура, Эскинья, Гусев, Дришлюк, Вантух, Хахлев, Мичин, Горбач, Кораблин, Будкивский, Слесарь.

Перед этим поединком "Рух" идет на 10 месте, а "Заря" занимает пятое место. У команд три и шесть очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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