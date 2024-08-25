Неожиданно уверенный разгром. УПЛ. Рух - Заря 3:0

В матче 4-го тура УПЛ "Рух" принимал "Зарю" и это был первый домашний матч львовян в текущем сезоне

"Рух" начал чемпионат неровно. После пропущенного 1-го тура львовяне сначала вынесли "Оболонь" 4:0, после чего проиграли ЛНЗ. Казалось бы, при сбитой и сыгранной команде, главная проблема Пономарева сейчас – череда травм целого ряда игроков, из-за чего выбора особого у тренера нет. 11-13 игроков "основного" состава, плюс молодежь на "лавке".

Сегодня в старте "Руха" вышли все те же 11 игроков, которые неделю назад проиграли ЛНЗ. И это не про стабильность, а про то, что больше просто некому.

У "Зари" старт сезона вышел более стабильный – при двух победах и одном поражении от невероятной на старте сезона "Александрии".

Из интересного в стартовом составе – появление Бенито и Жуниньо. Также продолжает выходить в старте, несмотря на конфликт с тренерским штабом, Герреро. Будковский, который на неделе подписал контракт с луганчанами, остался в запасе.

"Рух" активнее начал матч – львовяне были настырнее на старте матча, хотя не сказать, что и создавал серьезные моменты.

Но давление от хозяев было, которое уже на 13-й минуте привело к пенальти в ворота "Зари". После углового и заброса мяча вторым темпом то-ли Башич, то-ли Яцык зацепил по ноге Рунича. Деревинский без сомнений свистнул "точку", которую Притула исполнил так себе – не очень сильно, еще и Турбаевский угадал сторону и намертво выловил мяч!

Впрочем, через 3-4 минуты "Рух" все-таки забил – Квасница с фланга зажег "свечку" над чужой штрафной, и Карабин воспользовался ситуацией, с ходу ее погасил, дав метров с 13-ти под штангу! Красивый гол получился!

После забитого гола "Рух" стал играть по счету и вполне уверенно довел его до перерыва – у "Зари" в атаке в 1-м тайме получалось не очень, и кроме номинальных подходов гости ничего за первые 45 минут так и не создали.

Второй тайм ожидался с активностью, атаками и давлением "Зари", но все вышло в точности наоборот.

Уже на 49-й минуте Рунич после углового на ближней отлепился от Джордана и спокойно голвоой подрезал мяч в ворота, чем поставил "Зарю" на грань катастрофы.

А еще через 10 минут "Заря" привезла себе и третий гол. "Рух" после углового у своих ворот пытался соорудить контру банальным высоким дальним выносом в сторону Краснопира, Тронтель был первым на мяче, но головой скидывал так на Турбаевского, что круглый прилетел к Игорю, который и переикнул кипера, который оказался в полупозиции.

3:0, игру в середине второго тайма можно было закрывать. Тем более что скорее "Рух" мог забивать еще пару раз, чем "Заря" хоть один гол.

Несколько неожиданный результат, в первую очередь, из-за игры гостей, которой сегодня фактически не было. 3:0, такие вот метаморфозы украинского футбола, в матче казалось, потенциально равных команд.

4-й тур УПЛ, сезон 2024/25

25 августа, Львов, Стадион "Арена Львов"

Судья: Алексей Деревинский

"Рух" (Львов) – "Заря" (Луганск) 3:0

Голы: Карабин (17), Рунич (48), Краснопир (61)

Нереализованный пенальти: Притула, 14 (вратарь)

Предупреждения: Пидгурский, Холод, Клайвер - Будковский

Удаление: Клайвер (90+1, вторая желтая)

"Рух": Ледвий, Холод, Дидык, Рунич (Слива, 88), Роман, Подгурский, Федор (Джурабаев, 88), Притула (Сыч, 71), Квасница (Семотюк, 74), Карабин (Клайвер, 64), Краснопир

"Заря": Турбаевский, Нваэзе (Вантух, 62), Джордан, Жуниор (Мичел, 62), Тронтель, Яцык, Башич, Бенито (Горбач, 54), Антюх (Слесар, 74), Кирюханцев (Будковский, 46), Герреро