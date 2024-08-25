Иващенко - о 4:0 с Полесьем: Ребята настраивались, но физиологию не обманешь

Сегодня в рамках 4-го тура УПЛ "Оболонь" уступила "Полесье" со счетом 4:0.

Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение своей команды:

Ваши первые эмоции после игры.

Да какие эмоции? Всегда обидно проигрывать. Мы всегда настроены на борьбу, но чудес не бывает в футболе в том плане, что мы знали, что будет тяжело в 13-й играть, в среду 120 минут многие футболисты отыграли.

Я после Ковалевки говорил, что очень важно восстановить футболистов. Ребята настраивались, но физиологию не обманешь. Есть моменты, которые... Мы не роботы.

Если говорить о составе на сегодняшнюю игру - он был почти идентичным с матчем на Кубок. Почему приняли такое решение?

Ребята на своих позициях, все знакомо, поэтому такое приняли решение.

У вас была довольно ранняя двойная замена - на 26-й минуте. Почему такое решение, все ли в порядке с Черненко и Сухановым?

С ними все в порядке, но когда проигрываешь уже 0:2, то надо что-то менять. Где-то что-то не идет, поэтому надо какие-то вносить коррективы. Поэтому мы сразу же сделали замены.

Красная карточка Грисьо, желтые карточки были. Это эмоции или ошибки больше?

Это больше морально-психологические, ментальные ошибки, которые за собой влекут такие моменты и, конечно, красные карточки.

Какие выводы будете делать после матча для себя и для команды?

Надо проанализировать. Ребят поблагодарю, потому что я им сказал, когда пришел в раздевалку, что чудес не бывает. Мы знаем, физиологию не обманешь, поэтому восстанавливаться после такого короткого промежутка времени тяжеловато. В 6 утра встали ребята, в 13 игра. Это живые люди, и надо где-то в такие моменты брать силы для этого. Поблагодарил ребят, сказал не вешать нос, все бывает.