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Луан Кампос: Вереск выступает в довольно сильном европейском чемпионате.

Премьер-лига

Рассказал о своем переходе

Луан Кампос: Вереск выступает в довольно сильном европейском чемпионате.

Фото: НК Верес

Новина українською

Вингер "Вереса" Луан Кампос рассказал о том, как он решил присоединиться к ровенскому клубу и о своей адаптации в нем.

"Об интересе от "Вереса" я узнал от своего агента. Меня такой вариант продолжения карьеры заинтересовал. Я решил, что это будет хороший опыт. Я только второй раз буду играть за пределами Бразилии. Хотя, принять решение действительно было непросто. Дома остались моя девушка и трехлетний ребенок. А Украина - это очень далеко от Бразилии. Но я верю, что этот новый опыт будет полезным для меня, а родные - вскоре приедут и будут помогать мне здесь.

В процессе принятия этого решения я руководствовался тем, что Украина - это страна Европы. "Верес" выступает в довольно сильном европейском чемпионате. Также важна атмосфера в клубе. Ну и этот клуб имеет прекрасную инфраструктуру, которая продолжает развиваться.

Сначала действительно было трудновато адаптироваться. Прежде всего, это касается физической подготовки. Но здесь все прекрасно ко мне относятся. Очень помогает коммуникация с Яго и Романом Гандзином. Это действительно трудно, когда главный тренер говорит, а ты не понимаешь. Но тренер Роман Гандзин и Яго мне все объясняют и так у нас происходит коммуникация. Если никого из них рядом нет - на тренировках я сначала смотрю, что делают партнеры и стараюсь все это повторить", — сказал Луан.

Напомним, 22-летний бразилец присоединился к "Вересу" 5 августа 2024 года. Вингер уже успел отличиться голом в Кубке Украины против "Металлиста 1925". Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Вереса".

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Верес (Ровно)
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Источник:
Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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terber (ternopil)
25.08.2024 в 16:33
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Комментарии 1
terber (ternopil)
25.08.2024 в 16:33
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