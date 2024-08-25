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Луан Кампос: Вереск выступает в довольно сильном европейском чемпионате.
Рассказал о своем переходе
Фото: НК Верес
Вингер "Вереса" Луан Кампос рассказал о том, как он решил присоединиться к ровенскому клубу и о своей адаптации в нем.
"Об интересе от "Вереса" я узнал от своего агента. Меня такой вариант продолжения карьеры заинтересовал. Я решил, что это будет хороший опыт. Я только второй раз буду играть за пределами Бразилии. Хотя, принять решение действительно было непросто. Дома остались моя девушка и трехлетний ребенок. А Украина - это очень далеко от Бразилии. Но я верю, что этот новый опыт будет полезным для меня, а родные - вскоре приедут и будут помогать мне здесь.
В процессе принятия этого решения я руководствовался тем, что Украина - это страна Европы. "Верес" выступает в довольно сильном европейском чемпионате. Также важна атмосфера в клубе. Ну и этот клуб имеет прекрасную инфраструктуру, которая продолжает развиваться.
Сначала действительно было трудновато адаптироваться. Прежде всего, это касается физической подготовки. Но здесь все прекрасно ко мне относятся. Очень помогает коммуникация с Яго и Романом Гандзином. Это действительно трудно, когда главный тренер говорит, а ты не понимаешь. Но тренер Роман Гандзин и Яго мне все объясняют и так у нас происходит коммуникация. Если никого из них рядом нет - на тренировках я сначала смотрю, что делают партнеры и стараюсь все это повторить", — сказал Луан.
Напомним, 22-летний бразилец присоединился к "Вересу" 5 августа 2024 года. Вингер уже успел отличиться голом в Кубке Украины против "Металлиста 1925". Матч завершился со счетом 4:0 в пользу "Вереса".
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