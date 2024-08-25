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Рух не реализовал пенальти в матче против Зари, а через три минуты открыл счет

Премьер-лига
Обновлено

Львовянам помогло вбросание из аута

Рух не реализовал пенальти в матче против Зари, а через три минуты открыл счет

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

"Рух" и "Заря" в рамках четвертого тура УПЛ встречаются на "Арене Львов".

На 13-й минуте хозяева матча заработали пенальти, которое не смог реализовать Притула: голкипер Турбаевский намертво поймал мяч.

А вот на 17 минуте "Рух" все-таки открыл счет. После вбрасывания из аута круглый дошел до Квасницы, который навесил в центр штрафной. Оттуда в одно касание в левый угол пробил Карабин.

Для Квасиницы это третье голевое действие в текущем сезоне (2+1), Карабин же оформил второе результативное действие (1+1).

За ходом событий матчи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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