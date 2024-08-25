Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух не реализовал пенальти в матче против Зари, а через три минуты открыл счет
Львовянам помогло вбросание из аута
Фото: ФК Рух
"Рух" и "Заря" в рамках четвертого тура УПЛ встречаются на "Арене Львов".
На 13-й минуте хозяева матча заработали пенальти, которое не смог реализовать Притула: голкипер Турбаевский намертво поймал мяч.
А вот на 17 минуте "Рух" все-таки открыл счет. После вбрасывания из аута круглый дошел до Квасницы, который навесил в центр штрафной. Оттуда в одно касание в левый угол пробил Карабин.
Для Квасиницы это третье голевое действие в текущем сезоне (2+1), Карабин же оформил второе результативное действие (1+1).
За ходом событий матчи можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
Популярное сейчас
- Полесье - Оболонь: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Магучих встретилась с Усиком и поддержала пленных азовцев. Фото
- Александрия выносит Шахтер, победа Арсенала без Зинченко, погром Эвертона Миколенко и сухой матч Трубина. Главные новости за 24 августа
- Идеальный старт и лидерство Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО