Владимир Шаран: Шахтеру с Александрией никогда не было легко

Матч "Александрия" – "Шахтер" (Донецк), накануне открывавший 4-й тур чемпионата УПЛ, был в нем центральным. Однако вне всякого сомнения, на сегодняшний день он является самым зрелищным и драматичным из всех поединков, сыгранных на старте сезона-2024/25. Еще бы: волевой характер хозяев, которые уступая в счете 0:2 сумели сначала его сравнить, а затем забить еще два мяча, как и хет-трик Александра Филиппова в этом победном для "Александрии" матче, заслуживают отличия.

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На упомянутом матче, который проходил на поле александрийского КСК "Ника", вчера можно было увидеть ряд известных специалистов, среди которых был бывший игрок и главный тренер "Александрии" Владимир Шаран. Он охотно поделился впечатлениями о сенсационной игре с корреспондентом UA-Футбол.

- Прежде всего, хочу сказать, что очень приятно смотреть футбол вживую – это совсем другие атмофера и ощущения, чем наблюдать по телевидению, - говорит Шаран. – Особенно когда игра проходит при участии такой команды, как "Шахтер". Приятно было видеть на трибунах стадиона "Ника" александрийских болельщиков, которым их любимая команда сделала хороший подарок ко Дню Независимости – одержала победу над чемпионом страны. Мне вспомнились те времена, когда я работал главным тренером "Александрии" и вместе с ними радовался успехам команды. Хотелось бы, чтобы ее домашняя арена была максимально заполнена. Все мы этого с нетерпением будем ждать и надеяться, что именно так и будет. До матча на александрийском стадионе снова, как и перед победным поединком с "Днепром-1" в прошлом чемпионате, я встретил знакомого тренера, воспитывающего детей в футбольной академии в Александрии. Сказал ему: "Если мы и на этот раз встретились, как и в мае, до игры с "Днепром-1", то это однозначно, что сегодня и "Шахтер" обыграем". После завершения матча, когда я шел к своему автомобилю, мы снова с этим тренером пересеклись. Он был очень удивлен этой нашей ненамеренной "традиции": "Действительно, такое бывает. Но редко".

– А что скажете непосредственно об игре?

– Составы у обеих команд ничем не удивили – они были прогнозируемыми. "Александрия" пыталась играть "выше", встречая соперника, прессингуя. Но к большому сожалению для хозяев поля, не было такого агрессивного прессинга, как хотелось бы. Ведь "Шахтер", игроки которого еще "свежие", действует очень уверенно и здорово выходит через центральную зону благодаря передачам. Александрийцам не удавалось "накрывать" игроков защиты и опорного звена. Особенно Судаков оказывался всегда один. За счет этого горняки и умело выходили из обороны в атаку, преодолевая прессинг со стороны соперника. В одном из эпизодов мяч в свои ворота забил защитник Шабанов, что стало досадой для "Александрии". Уже тогда лично я думал, что гол назревает, ведь в действиях хозяев не было той агрессивности, которую хотелось бы видеть в их игре ради быстрой работы центральных полузащитников. А вот второй мяч "Шахтер" забил уверенно. В тот момент многим показалось, что отыграться будет очень тяжело. Признаюсь честно, такая же мысль невольно промелькнула и у меня. Поведя в счете 2:0, "Шахтер" почувствовал преимущество и получил психологическую уверенность. Его игроки думали, что сейчас они спокойно обыграют соперника. Однако все мы прекрасно понимаем, что "Александрия" – это не та команда, которую в игре с "Шахтером" просто так отдает три пункта. Когда я работал главным тренером александрийцев, то у нас с горняками были очень напряженные поединки. Так было в период работы и Мирчи Луческу, и Паулу Фонсеки, и Луиша Каштру.

- Если не ошибаюсь, во время вашей второй каденции в "Александрии" горнякам не удавалось победить в семи матчах…

– Так и есть. Шесть раз это было в играх чемпионата и однажды в кубковом розыгрыше. Никогда не забыть победу над "Шахтером" 2:1 в выездном поединке сезона-2017/18, когда два мяча забил Полярус и домашний выигрыш 2:0 в сезоне-2020/21. Было еще 1:1 в первом поединке 1/2 финала Кубка Украины сезона-2015/16, да и ничья, 0:0, в гостях в сезоне-2019/20 также вспоминается. В каждом без исключения поединке мы давали горнякам настоящий бой. Даже тогда, когда я возглавлял "Александрию" во время своего первого прихода на ее тренерский мостик, мы сопротивлялись и уступили дома 2:3. Кстати, с таким же счетом проиграли в домашнем поединке четыре года спустя, в сезоне-2015/16. "Шахтеру" с нами никогда не было легко.

- Впрочем, вернемся ко вчерашней сенсации. Когда ваши сомнения по поводу неудачного итога для александрийской команды стали рассеиваться?

- В какой-то момент подумалось: если у "Александрии" есть характер, то ее игроки способны забить один мяч. А потом, когда возникают положительные эмоции и психологическое настроение становится совсем другим, у них появляются силы. Так оно и вышло в этом поединке. Первый мяч подопечные Руслана Ротаня забили, когда здорово "накрыли" горняков на их половине поля и Филиппов умело разобрался в эпизоде ​​у чужих ворот. А второй гол вообще был шедевром, ведь Калюжный пробил с такой позиции, что никто даже не ожидал. Этот красивый мяч, уверен, может претендовать на лучший в туре. Когда счет стал 2:2, то, безусловно, это придало уверенности. Я прочитал послематчевые интервью футболистов "Александрии", которые рассказали, что Ротань сказал, что нужно прессинговать и играть интенсивнее и агрессивнее – того, чего не хватало в первые двадцать-тридцать минут. Ведь в тот момент, как я уже говорил выше, донетчане думали, что победа у них в кармане. В это время показалось, что "Александрия" может замахнуться и на победу. Во втором же тайме, мне кажется, александрийская команда полностью правильно действовала и переиграла "Шахтер". За исключением лишь одного момента, когда один из бразильских легионеров гостей выходил один на один с вратарем после того, как Шабанов поскользнулся. Забей он в том эпизоде ​​– и еще мог бы быть шанс для "Шахтера". А до этого "Александрия" больше ничего не позволяла сделать сопернику, играя в свою игру. Ее игроки пытались встречать горняков "выше", и самое главное, что выдержали физически. А третий мяч александрийцы пропустили всего за одну минуту до финального свистка.

– Все по делу?

- Конечно. Полностью заслуженная победа "Александрии". В "Шахтере" мы не увидели ни характера, ни содержательной игры. У команды Ротаня наоборот: был и характер, и бойцовские качества – все, что должно быть присуще этой команде. Так что в Александрии все результатом и игрой удовлетворены – и сами футболисты, и тренерский штаб, и руководство клуба, и болельщики. После матча я увидел президента клуба Сергея Кузьменко, которого поздравил с Днем Независимости и победой "Александрии". А позже поздравил и генерального директора Ивана Кузьменко.

– Как думаете, на что способна александрийская команда в нынешнем сезоне?

- Если "Александрия" будет и дальше играть так, как вчера с "Шахтером" и в двух предыдущих поединках, то может рассчитывать на высокие места. Но как бы то ни было, а на данном этапе можно твердо констатировать: у Александрии есть симпатичная команда. В клубе сумели собрать хороших игроков – в частности, некоторых из тех, кого я в период тренерства хотел видеть в составе. Мы не могли потянуть финансово того же Шабанова, которого "Динамо" забрало из донецкого "Олимпика". Филиппова тоже хотел пригласить, но с ним другая ситуация сложилась и в этом в определенной степени была моя вина. Было намерение пригласить и Мишнева, но мы не могли потянуть ту сумму зарплаты, которую нужно было платить. Кроме них есть еще усиление в лице Козака из "Полесья". Он хоть и не играл во вчерашнем матче, но уже заявлен за команду и даже находился в числе запасных. Так что команда сбалансирована и вполне конкурентоспособна.