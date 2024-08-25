УПЛ. Кривбасс - Ингулец 1:1. Вымученная ничья для коллектива Кобина

VBET Лига. 4-й тур

25 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Кривбасс" – "Ингулец" 1:1

Голы: Кожушко 40 - Пятов 6

"Кривбасс": Клищук, Понедельник (Бандейра 46), Конате (Драмбаев 46), Стецьков, Дибанго, Бизимана, Твердохлиб (Вакулко 46), Лунев (Хомченовский 63), Жан По, Микитишин (Кузык 76), Кожушко.

"Ингулец": Паламарчук, Дубилей (Сидоренко 65), Малыш, Шершень, Мельничук, Петько (Мысык 79), Пятов (Лисняк 87), Волохатый, Белоцерковец (Сад 79), Богунов (Пушкарев 65), Козак.

Предупреждения: Понедельник 14, Дибанго 17 - Козак 66

Посмотрев на стартовый состав "Кривбасса", можно было сразу отметить большую ротацию, сделанную Юрием Вернидубом. В частности, в основной 11-ке наконец дебютировал малийский новичок Конате. Ещё пятеро футболистов (Бандейра, Кузик, Вакулко, Соса и Аду) остались на скамейке запасных после еврокубковой игры с "Бетисом".

Счёт в поединке был открыт уже на 6-й минуте. Белоцерковец прокинул мяч в центр с левого фланга на Пятова, тот пробил в соперника, но от Стецькова мяч вернулся к нему, и уже со второй попытки Александр невероятным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол.

Вскоре ещё больше шокировать хозяев мог Малыш. Центральный защитник спокойно ворвался в штрафную, попутно посадив на пятую точку двух соперников, но переиграть Клищука Артёму не удалось.

Через минуту первый опасный момент появился и у "Кривбасса". "Ингулец" потерял мяч в центре поля, Кожушко запустил По, тот вышел почти что один-на-один с Паламарчуком, но пробил прямо в голкипера.





В середине тайма криворожцам всё же удалось наконец завладеть инициативой. На 24-й минуте Микитишин прорвался по левому флангу, выкатил на Кожушко, который попал в штангу, а затем мяч вышел за пределы поля.

Добиться своего "Кривбассу" удалось уже под конец первой половины встречи благодаря контратаке. По отправил в прорыв по правому флангу Лунева, Максим ворвался в штрафную, прострелил на Кожушко, и в этот раз Александр всё же распечатал ворота "Ингульца". Причём, сделал это пяткой.





Во втором тайме хозяева продолжили давить на соперника. Но каждый раз взятию ворот мешала либо неточность во время нанесения решающих ударов, либо невероятная игра в рамке Паламарчука.

Особенно стоит отметить действия голкипера "Ингульца" на 70-й минуте, когда Кожушко чуть было не обвёл его в нескольких метрах от ворот, но в последний момент Паламарчук выбил мяч с ноги форварда.



Ближе к концовке встречи "Кривбасс" максимально задействовал свой атакующий потенциал, но конвертировать хотя бы одну из атак в забитый мяч так и не вышло.

Наиболее близок к голу на 90-й минуте был Хомченовский, который после навеса с углового в падении переправлял мяч в сетку, но Паламарчук снова проявил чудеса реакции.

Как и в матче с "Полесьем", сдали в конце нервы у Василия Кобина. Правда, в этот раз дело завершилось не горчичником, а удалением.

Несмотря на всего лишь 2 забиты гола, всего за игру команды нанесли аж 29 ударов, и уж точно смогли порадовать болельщиков своей самоотдачей и рвением к победе.