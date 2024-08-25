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УПЛ. Кривбасс - Ингулец 1:1. Вымученная ничья для коллектива Кобина

Премьер-лига
Обновлено

Новичок УПЛ отбирает очки у бронзового призёра прошлого розыгрыша

УПЛ. Кривбасс - Ингулец 1:1. Вымученная ничья для коллектива Кобина

Кривбас

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

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25 августа. Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Кривбасс" – "Ингулец" 1:1

Голы: Кожушко 40 - Пятов 6

"Кривбасс": Клищук, Понедельник (Бандейра 46), Конате (Драмбаев 46), Стецьков, Дибанго, Бизимана, Твердохлиб (Вакулко 46), Лунев (Хомченовский 63), Жан По, Микитишин (Кузык 76), Кожушко.

"Ингулец": Паламарчук, Дубилей (Сидоренко 65), Малыш, Шершень, Мельничук, Петько (Мысык 79), Пятов (Лисняк 87), Волохатый, Белоцерковец (Сад 79), Богунов (Пушкарев 65), Козак.

Предупреждения: Понедельник 14, Дибанго 17 - Козак 66

Посмотрев на стартовый состав "Кривбасса", можно было сразу отметить большую ротацию, сделанную Юрием Вернидубом. В частности, в основной 11-ке наконец дебютировал малийский новичок Конате. Ещё пятеро футболистов (Бандейра, Кузик, Вакулко, Соса и Аду) остались на скамейке запасных после еврокубковой игры с "Бетисом".

Счёт в поединке был открыт уже на 6-й минуте. Белоцерковец прокинул мяч в центр с левого фланга на Пятова, тот пробил в соперника, но от Стецькова мяч вернулся к нему, и уже со второй попытки Александр невероятным ударом закрутил мяч в дальний верхний угол.

Вскоре ещё больше шокировать хозяев мог Малыш. Центральный защитник спокойно ворвался в штрафную, попутно посадив на пятую точку двух соперников, но переиграть Клищука Артёму не удалось.

Через минуту первый опасный момент появился и у "Кривбасса". "Ингулец" потерял мяч в центре поля, Кожушко запустил По, тот вышел почти что один-на-один с Паламарчуком, но пробил прямо в голкипера.

УПЛ. Кривбасс - Ингулец 1:1. Вымученная ничья для коллектива Кобина - изображение 1

В середине тайма криворожцам всё же удалось наконец завладеть инициативой. На 24-й минуте Микитишин прорвался по левому флангу, выкатил на Кожушко, который попал в штангу, а затем мяч вышел за пределы поля.

Добиться своего "Кривбассу" удалось уже под конец первой половины встречи благодаря контратаке. По отправил в прорыв по правому флангу Лунева, Максим ворвался в штрафную, прострелил на Кожушко, и в этот раз Александр всё же распечатал ворота "Ингульца". Причём, сделал это пяткой.

УПЛ. Кривбасс - Ингулец 1:1. Вымученная ничья для коллектива Кобина - изображение 2

Во втором тайме хозяева продолжили давить на соперника. Но каждый раз взятию ворот мешала либо неточность во время нанесения решающих ударов, либо невероятная игра в рамке Паламарчука.

Особенно стоит отметить действия голкипера "Ингульца" на 70-й минуте, когда Кожушко чуть было не обвёл его в нескольких метрах от ворот, но в последний момент Паламарчук выбил мяч с ноги форварда.

Ближе к концовке встречи "Кривбасс" максимально задействовал свой атакующий потенциал, но конвертировать хотя бы одну из атак в забитый мяч так и не вышло.

Наиболее близок к голу на 90-й минуте был Хомченовский, который после навеса с углового в падении переправлял мяч в сетку, но Паламарчук снова проявил чудеса реакции.

Как и в матче с "Полесьем", сдали в конце нервы у Василия Кобина. Правда, в этот раз дело завершилось не горчичником, а удалением.

Несмотря на всего лишь 2 забиты гола, всего за игру команды нанесли аж 29 ударов, и уж точно смогли порадовать болельщиков своей самоотдачей и рвением к победе.

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Комментарии
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Вarcelinius
25.08.2024 в 20:41
Юра, то, шо ты в старте поставил, то ты в итоге и получил. Всё справедливо. Теперь тебе только осталось Бетис в Испании крупно победить и всё будет зае@ись. Долбоё@, блъ..
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Комментарии 5
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Вarcelinius
25.08.2024 в 20:41
Юра, то, шо ты в старте поставил, то ты в итоге и получил. Всё справедливо. Теперь тебе только осталось Бетис в Испании крупно победить и всё будет зае@ись. Долбоё@, блъ..
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0
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bera012 (Днепр)
25.08.2024 в 20:21
Кривбасс опять теряет очки на старте, хотя еще не играл с прямыми конкурентами за еврозону, команда начала матч без желания бегать за что и поплатилась...
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Вarcelinius
25.08.2024 в 20:16
"Я бы за такую блъ реализацию с учётом уровня зарплат и брони от фронта просто пиз@ил бы нещадно этих зажравшихся недофутболёров Вернидоба до посинения. Вы сс.ука пи@арасы ё@анные, вы шо блъ издеваетесь над нами? Вы сс.ука уё@ки обколотые, вы сколько будете этой х.уйнёй страдать, вас шо пи@арасов на фронт сс.ука послать, шоб вы поняли ган@оны штопанные, шо футбол для вас это не развлекуха с улыбочками на треньках с обязательным шашлычком после них, шо это тяжелейший труд ради народа Украины, ради погибших украинских солдат, благодаря которым вы уё@ки хитрожопые катаете мячик в трусиках и получаете за эту порнографию ох.уенные зряплаты своими жизнями никак не рискуя." Вот это я хотел вначале написать, но потом успокоился, взял себя в руки и решил не писать. Кривбасс с уверенной ничьёй! Молодцы!
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наварін (Київ)
25.08.2024 в 20:14
Чому вимучена? Заслужена нічия підопічних Кобіна.Прикро що Кривбас не виграв.На то це і футбол.
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same tak(Україна)
25.08.2024 в 20:27
это только начало конца кривбасса и верниДУБа
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