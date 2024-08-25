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Известны стартовые составы на матч Кривбасс - Ингулец

Премьер-лига

Старт - в 18:00

Известны стартовые составы на матч Кривбасс - Ингулец

фото - УПЛ

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Воскресный игровой день 4-го тура УПЛ закроет поединок "Кривбасса" против "Ингульца". Команды уже опубликовали составы на игру.

Матч состоится в Кривом Роге. Начало - в 18:00.

"Кривбасс": Клищук (к), Понедельник, Конате, Стецков, Дибанго, Бизимана, Жан, Лунев, Твердохлеб, Микитишин, Кожушко.

Запасные: Маханьков, Хома, Драмбаев, Бандейра, Хомченовский, Вакулко, Соса, Аморозо, Кузык, Задерака, Оче, Принс.

"Ингулец": Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малыш, Дубилей, Петько, Волохатый, Пятов, Богунов, Белоцерковец, Козак (к).

Запасные: Жилкин, Сидоренко, Лосенко, Пушкарев, Чабан, Лисняк, Мысык, Могильный, Сад, Кисленко

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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