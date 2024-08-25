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Известны стартовые составы на матч Кривбасс - Ингулец
Старт - в 18:00
фото - УПЛ
Воскресный игровой день 4-го тура УПЛ закроет поединок "Кривбасса" против "Ингульца". Команды уже опубликовали составы на игру.
Матч состоится в Кривом Роге. Начало - в 18:00.
"Кривбасс": Клищук (к), Понедельник, Конате, Стецков, Дибанго, Бизимана, Жан, Лунев, Твердохлеб, Микитишин, Кожушко.
Запасные: Маханьков, Хома, Драмбаев, Бандейра, Хомченовский, Вакулко, Соса, Аморозо, Кузык, Задерака, Оче, Принс.
"Ингулец": Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малыш, Дубилей, Петько, Волохатый, Пятов, Богунов, Белоцерковец, Козак (к).
Запасные: Жилкин, Сидоренко, Лосенко, Пушкарев, Чабан, Лисняк, Мысык, Могильный, Сад, Кисленко
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