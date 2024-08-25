Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В понедельник, 26-го августа, состоится матч УПЛ между "Колосом" и "Вересом". Ковалевцы в этом сезоне побед еще не видели. Ровенчане, зато в последней своей кубковой игре разгромили "Металлист 1925" (4:0).

Матч пройдет в Ковалевке. Начало - в 18:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на UPL TV. Этот канал размещается на ОТТ-платформах Киевстар ТВ, Vodafone TV, sweet.tv, Omega TV, Volia, Setanta Sports и др.

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она будет доступна в матч-центре UA-Футбол.