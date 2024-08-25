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Ингулец забил Кривбассу на 6-й минуте. Забил экс-футболист криворожской команды
Бодрое начало матча от гостей
Фото - Інгулець
Подопечные Кобина открывают счет в Кривом Роге уже на старте поединка.
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Александр Пятов прорвался в штрафную соперника и закрутил мяч в ворота хозяев.
Отметим, что полузащитник ранее выступал именно в "Кривбассе", когда бронзовый призер УПЛ еще играл в соревнованиях ПФЛ. Футболист подписал контракт с "Ингульцом" прошлым летом.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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