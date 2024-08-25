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Кривбасс сравнивает счет в матче с Ингульцем в конце первого тайма
Хозяева дожали соперника, имея игровое преимущество
Фото: fckryvbas.com
На 40-й минуте встречи подопечные Вернидуба восстанавливают паритет. Точным ударом отметился Олег Кожушко.
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Хотя нападающий появлялся на поле во всех шести поединках "Кривбасса" на старте сезона, ни в одном матче он не провел больше одного тайма. Это первый гол футболиста в этой кампании.
В последний раз он забивал в мае в ворота "Миная" (3:0). В прошлом сезоне Олег нанес 10 точных ударов в 27 встречах.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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