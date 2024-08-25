Пономарев: У Зари сильная группа атаки, но есть определенные проблемы в обороне

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил победу своей команды в матче против "Зари" в рамках 4-го тура УПЛ.

"Приятно побеждать, но не следует слишком праздновать, ведь уже в пятницу у нас следующий матч против "Ингульца". Игра против "Зари" была сложной, ведь это сильный соперник в составе которого много качественных футболистов. Я благодарен ребятам, что команда сделала правильные выводы после предыдущего матча. Поражения могут случаться и это вполне нормально, особенно для коллектива, который только формируется. Главное - правильно отреагировать и наши футболисты это сделали. Они выполнили много работы и придерживались тренерских установок.

Мы знали, как "Заря" играет в защите, поэтому готовились к этому и хотели использовать их слабые стороны. У луганчан сильная группа атаки, но есть определенные проблемы в обороне. Мы же хотели показать свои сильные стороны, играть более вертикально, создавать больше моментов и нам это удалось.

Конечно, хочется, чтобы все игроки были здоровыми и могли помочь команде. Но это футбол и травмы являются его неотъемлемой частью. Как я уже ранее говорил, "Рух" в любом случае не будет сдаваться и бороться за победу кто бы ни играл в нашем составе. Наши игроки хорошо справились с вызовом и достойно представляют клуб.

Клайвер это молодой и перспективный футболист, который начинает играть в основе. Для него игровые минуты очень важны. Я не видел эпизода с удалением и не хочу обсуждать действия арбитра. Просто Клайвер будет дисквалифицирован, получит меньше времени на поле и это плохо для его роста. Завтра мы начнем готовиться к матчу с "Ингульцом" и будем думать, кто будет играть в том поединке.

"Рух" наигрывает стандарты и гол стал следствием этой работы. Василий Рунич и в предыдущем сезоне отметился головой в воротах "Зари". Видимо, это его "любимая" команда. Мы готовимся к каждому сопернику и под каждого оппонента наигрываем стандарты и различные комбинации.

Все игроки, работающие с основой, являются частью команды и могут получить свой шанс, как сегодня Слива и Джурабаев. Также дебютный матч сыграл Семотюк. У нас есть травмированные игроки, поэтому каждый имеет шанс проявить себя и бороться за место в составе. Похожая ситуация была и в прошлом сезоне, когда за "Рух" дебютировало много молодежи, которая хорошо себя проявила. Главное, чтобы эти футболисты играли согласно наших игровых принципов и соответствовали клубной стратегии, тогда и придет результат", - сказал Пономарев.