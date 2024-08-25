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Бартулович: Нет никаких оправданий за нашу сегодняшнюю игру

Премьер-лига
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Заря разгромно проиграла

Бартулович: Нет никаких оправданий за нашу сегодняшнюю игру

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение в матче против "Руха" (0:3) в рамках 4-го тура УПЛ.

- Есть очень много вопросов по нашей игре. Так, как мы сегодня действовали - играть невозможно.

- Уже в перерыве была замена. Что нужно было изменить в матче?

- Надо было добавить агрессии впереди. Выпускали атакующих игроков. Нужно было оказывать давление на ворота соперника, забивать голы.

- В предыдущих матчах "Заря" играла интереснее. Что не удалось сегодня?

- Очень много ошибок было у нас, за что нас наказали.

- Несколько слов о "Рухе".

- Это молодая команда. Ребята, которые бьются за каждый мяч каждую минуту. Быстрые игроки, прекрасно действуют на контрактах. Добавился еще Краснопир, который создает давление на соперника.

- Сейчас у вас был сложный график. Насколько он повлиял на результат?

- Сезон только начинается. Кубковый поединок - это не проблема в сегодняшнем матче. Нет никаких оправданий за нашу такую сегодняшнюю игру.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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