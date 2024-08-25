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Бартулович: Нет никаких оправданий за нашу сегодняшнюю игру
Заря разгромно проиграла
Фото: ФК Динамо Київ
Тренер луганской "Зари" Младен Бартулович прокомментировал поражение в матче против "Руха" (0:3) в рамках 4-го тура УПЛ.
- Есть очень много вопросов по нашей игре. Так, как мы сегодня действовали - играть невозможно.
- Уже в перерыве была замена. Что нужно было изменить в матче?
- Надо было добавить агрессии впереди. Выпускали атакующих игроков. Нужно было оказывать давление на ворота соперника, забивать голы.
- В предыдущих матчах "Заря" играла интереснее. Что не удалось сегодня?
- Очень много ошибок было у нас, за что нас наказали.
- Несколько слов о "Рухе".
- Это молодая команда. Ребята, которые бьются за каждый мяч каждую минуту. Быстрые игроки, прекрасно действуют на контрактах. Добавился еще Краснопир, который создает давление на соперника.
- Сейчас у вас был сложный график. Насколько он повлиял на результат?
- Сезон только начинается. Кубковый поединок - это не проблема в сегодняшнем матче. Нет никаких оправданий за нашу такую сегодняшнюю игру.
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