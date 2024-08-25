Третья ничья Кобина и 9 сейвов Паламарчука. Кривбасс – Ингулец 1:1. Видео голов и обзор матча

В 4-м туре подопечные Вернидуба потеряли очки, несмотря на существенное преимущество над командой из Петрова. Чемпион Первой лиги открыл счет уже в дебюте поединка, потому хозяева не могли надеяться на победу в режиме экономии сил.

"Бело-красно-черные" нанесли 22 удара, но 8 попыток заблокировали футболисты соперника, а еще в девяти эпизодах "Ингулец" спасал вратарь Алексей Паламарчук. Его коллектив только дважды пробил в створ "Кривбасса".

1 сентября бронзовый призер УПЛ будет принимать "Шахтер", а клуб из Кировоградской области в пятницу сыграет против "Руха" во Львове.

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Смотрите обзор матча 4-го тура УПЛ 2024/25

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Кривбасс – Ингулец 1:1

Голы: Кожушко, 40 – Пятов О., 6