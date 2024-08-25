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Коваль находится на грани увольнения из Зари - источник
Следующий тур - решающий?
zarya-lugansk.com
По информации ТаТоТаке, президент "Зари" Евгений Геллер, после поражения команды в 3-м туре УПЛ от "Александрии", дал тренерскому штабу 2 матча на исправление ситуации.
Сегодня, в матче 4-го тура УПЛ, "Заря" разгромно проиграла "Руху" (0:3). Потеря очков в следующей игре может стать фатальной для Юрия Коваля и его штаба.
В стартовых 4-х играх УПЛ луганчане добыли 6 очков. В 5-м туре УПЛ "Заря" встретится с "Оболонью". Поединок состоится в пятницу, 30-го августа.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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