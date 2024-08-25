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Виталий Вернидуб: Хромает реализация. Сейчас нет насыщенного тренировочного цикла, потому что много переезжаем

Премьер-лига

Ассистент главного тренера прокомментировал ничью

Виталий Вернидуб: Хромает реализация. Сейчас нет насыщенного тренировочного цикла, потому что много переезжаем

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Помощник наставника "Кривбасса" выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.

“Получилась тяжелая игра. Соперник хорошо играл в обороне и хорошо переходил из обороны в атаку. Это доставляло нам большие проблемы первые 20-30 минут. Потом игра выровнялась. В последнем отрезке мы доминировали, было больше моментов. Где-то нам не повезло".

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"У нас хромает реализация, нужно работать над этим. Мы делаем все, что можем. Сейчас нет насыщенного тренировочного цикла, чтобы мы могли подкорректировать, потому что много переезжаем из города в город.

Мы удовлетворены состоянием игроков по всем цифрам, которые видели онлайн. Надо было более проще и собрано сыграть первые 15-20 минут, где мы допускали много ошибок в простых ситуациях”, – считает Вернидуб-младший.

В четверг "Кривбасс" будет играть в Севилье против "Бетиса".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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