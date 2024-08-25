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Виталий Вернидуб: Хромает реализация. Сейчас нет насыщенного тренировочного цикла, потому что много переезжаем
Ассистент главного тренера прокомментировал ничью
Фото: ФК Кривбас
Помощник наставника "Кривбасса" выступил во флеш-зоне УПЛ.ТБ.
“Получилась тяжелая игра. Соперник хорошо играл в обороне и хорошо переходил из обороны в атаку. Это доставляло нам большие проблемы первые 20-30 минут. Потом игра выровнялась. В последнем отрезке мы доминировали, было больше моментов. Где-то нам не повезло".
"У нас хромает реализация, нужно работать над этим. Мы делаем все, что можем. Сейчас нет насыщенного тренировочного цикла, чтобы мы могли подкорректировать, потому что много переезжаем из города в город.
Мы удовлетворены состоянием игроков по всем цифрам, которые видели онлайн. Надо было более проще и собрано сыграть первые 15-20 минут, где мы допускали много ошибок в простых ситуациях”, – считает Вернидуб-младший.
В четверг "Кривбасс" будет играть в Севилье против "Бетиса".
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