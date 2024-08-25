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Кобин – о своем удалении: Был момент, когда мы выходили 2 в 1, там был фол. Я не был согласен с решением арбитра

Премьер-лига
Обновлено

Наставник Ингульца выступил во флеш-зоне УПЛ ТВ

Кобин – о своем удалении: Был момент, когда мы выходили 2 в 1, там был фол. Я не был согласен с решением арбитра

Фото - Металіст

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Василий Кобин поделился впечатлениями от ничьи в Кривом Роге.

“Трудная игра. Хочу поздравить свою команду. Они провели достойный матч на достаточно высоком уровне. Во втором тайме нас не хватило на полноценную игру. Очень большая благодарность им за самоотдачу, характер, умение играть в футбол. В некоторых моментах нам нужно еще расти, прибавлять и развиваться".

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[О своем удалении] "Арбитр на хорошем уровне провел этот поединок. Это эмоции. Когда ты максимально в игре, тогда ты поддаешься этим эмоциям. "Кривбасс" последние минут 10 начал навязывать нам стиль игры, к которому мы не готовились. Это длинные передачи, забросы. Нам было тяжело. Был момент, когда мы выходили 2 в 1 из центра поля, там был фол. Я не был согласен с его решением. Извиняюсь перед болельщиками, соперниками, судьями. Надо уметь контролировать свои эмоции”, – считает тренер.

В пятницу "Ингулец" будет играть с "Рухом" во Львове.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
25.08.2024 в 21:33
Смішний він. І розмовляє смішно
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
25.08.2024 в 21:33
Смішний він. І розмовляє смішно
Ответить
0
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