Кожушко – о ничье с Ингульцом: Мы сами дали им почувствовать игру. Создали моментов не на 5 и не на 6 голов

Олег Кожушко, несмотря на свой гол пяткой, не в восторге от счета.

“Впечатления отрицательные. Должны были побеждать и не в один мяч. Разочарованы результатом. Первые 10 минут провалили, а затем максимально контролировали игру. Не хватило реализации.

[О голе] Последовал прострел, я немного пробежал мяч и мог бить только пяткой. Попробовал – забил. Работал по ситуации".