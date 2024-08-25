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Кожушко – о ничье с Ингульцом: Мы сами дали им почувствовать игру. Создали моментов не на 5 и не на 6 голов

Премьер-лига

Форвард недоволен итогом встречи

Кожушко – о ничье с Ингульцом: Мы сами дали им почувствовать игру. Создали моментов не на 5 и не на 6 голов

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Олег Кожушко, несмотря на свой гол пяткой, не в восторге от счета.

“Впечатления отрицательные. Должны были побеждать и не в один мяч. Разочарованы результатом. Первые 10 минут провалили, а затем максимально контролировали игру. Не хватило реализации.

[О голе] Последовал прострел, я немного пробежал мяч и мог бить только пяткой. Попробовал – забил. Работал по ситуации".

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"Ингулец" для всех соперников неудобен, забрал много очков. Мы сами дали им почувствовать игру в первые минуты. Создали моменты не на 5 и не на 6 голов. Только к себе претензии.

Хорошая атмосфера, соскучилась по родным трибунам. Делали все, что могли. Бежали до последней минуты, но не лез мяч. Нам не повезло", – заявил нападающий.

Олег забил свой 13-й гол в УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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