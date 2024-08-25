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Кожушко – о ничье с Ингульцом: Мы сами дали им почувствовать игру. Создали моментов не на 5 и не на 6 голов
Форвард недоволен итогом встречи
Фото: fckryvbas.com
Олег Кожушко, несмотря на свой гол пяткой, не в восторге от счета.
“Впечатления отрицательные. Должны были побеждать и не в один мяч. Разочарованы результатом. Первые 10 минут провалили, а затем максимально контролировали игру. Не хватило реализации.
[О голе] Последовал прострел, я немного пробежал мяч и мог бить только пяткой. Попробовал – забил. Работал по ситуации".
"Ингулец" для всех соперников неудобен, забрал много очков. Мы сами дали им почувствовать игру в первые минуты. Создали моменты не на 5 и не на 6 голов. Только к себе претензии.
Хорошая атмосфера, соскучилась по родным трибунам. Делали все, что могли. Бежали до последней минуты, но не лез мяч. Нам не повезло", – заявил нападающий.
Олег забил свой 13-й гол в УПЛ.
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