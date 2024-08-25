Микитишин: Первый тайм начали неуверенно. Потом контролировали игру, было много моментов

Артур Микитишин, отыгравший в матче 76 минут, сказал несколько слов о ничьей с "Ингульцом".

“Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас. Первый тайм начали неуверенно, пропустили первый мяч, но потом контролировали игру, у нас было много моментов. Мы сравняли счет, потом были моменты, но мы их не реализовали, пробовали… Но не повезло сегодня.

Будем тренировать мастерство. Думаю, что до конца этого круга у нас получится”, – сказал нападающий.