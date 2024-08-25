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Ступар: Рефери матча Рух - Заря не хватало последовательности в действиях
Судил Деревинский
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно оценил судейство в матче 4-го тура УПЛ "Рух" - "Заря" (3:0). Игру обслуживал Алексей Деревинский.
"Рефери не хватало последовательности в действиях. Если он уже усмотрел на 17-й минуте какой-то фол гостей в борьбе за мяч с Дидыком и назначил пенальти, который хозяева не реализовали, то в конце поединка, где нарушение правил в штрафной львовян на Антюхе было очевидным, его свисток почему-то промолчал. Кстати, и арбитр VAR Виктор Копиевский никак не отреагировал на эти эпизоды.
Ну и, как вишенка на торте - удаление львовянина Клайвера за второе предупреждение, а ведь в действиях легионера симуляции не было.
Такие странные решения Деревинского повлияют, несомненно, на его оценку от наблюдателя арбитража, хотя в целом матч на "Арене-Львов" не был сложным для обслуживания", - сказал Ступар.
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