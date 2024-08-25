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Федоривский: Полесье сегодня было на две, а то и на три головы выше
Оболонь шансов не имела
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Голкипер "Оболони" Назарий Федоривский прокомментировал разгромное поражение команды от "Полесья" (0:4) в 4-м туре УПЛ.
- Проблема в том, что мы не смогли закрыть сильные стороны соперника, они сегодня были действительно на две, а то и на три головы выше. К сожалению, пропустили такие необязательные мячи, потому что перед каждым из мячей была ошибка. И поэтому, к сожалению, надо констатировать, мы сегодня не удержали предыдущие наши возможности, эмоции, как мы там сыграли с "Колосом", условно. Поэтому сегодня так.
- Говорили перед тем, как с тобой встретиться, с господином Валерием, спрашивали, почему именно такие кадровые решения принял, почти не менять состав после Кубка Украины. Кубок Украины как-то повлиял на ваше физическое состояние в этом матче?
- Однозначно, спустя три дня после Кубка, когда мы сыграли 120 эмоциональных минут и серию пенальти, к сожалению, сегодня нас не хватило. Команда соперника была на секунду быстрее везде, на секунду ярче выглядели. И все подачи, все передачи, они были довольно точными и качественными по сравнению с нашими.
- Решающим все-таки стало ваше состояние, что физически вы не дотягивали, или больше какие-то ваши собственные ошибки?
- Мне кажется, здесь много факторов сыграло. И то, что нам не повезло пропустить довольно быстрый мяч. И просто ошибки, которые на ровном месте мы допускали. Я думаю, если бы мы сыграли более надежно, даже в тех кондициях, которые есть, то нам бы удалось как минимум побороться за этот матч, за очки.
- У вас в УПЛ пока что серия довольно сложная. Насколько тяжело выбираться из этого психологически? Я считаю, в любом случае лучше, чем в Первой лиге играть. Конечно, хотелось бы иметь лучшие результаты, меньше пропущенных.
- Но сейчас лишь четвертый тур, нет смысла опускать руки, у нас все впереди. У нас игра на игру по-разному бывает, то мы можем обыграть какого-то из ключевых соперников, иногда проигрываем. К сожалению, стабильности нет, но она, я очень надеюсь, придет в ближайшее время.
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