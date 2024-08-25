Мединский - после поражения от Полесья: Надо быть мужчинами, одним целым. Нужно собраться, пообщаться в чем проблема

Полузащитник "Оболони" Игорь Мединский попытался найти объяснение разгромному поражению от "Полесья" (0:4) в 4-м туре УПЛ.

- Как лично сегодня по игре? Чувствовалось, что Кубок Украины дал о себе знать?

- Однозначно Кубок дался в знаки, потому что "Полесье" пропускало кубковую игру. У нас она была, и не просто была, она была затяжной: 120 минут, плюс пенальти. Конечно, физическое состояние где-то сказалось в этой игре. Но оправданий искать мы не хотим.

Я считаю, нас сегодня переиграли и результат закономерен. Мы сегодня проиграли и нам надо сделать выводы, двигаться дальше, и стараться зацепиться за положительный результат. Поздравляю команду "Полесье" с победой, они сегодня заслужили. Нам сегодня не хватило не только физики, нам сегодня не хватило эмоций. Не знаю, надо что-то с этим делать и из этого выбираться.



- Хотелось бы еще задать вопрос относительно вашей игры в обороне, потому что сегодня явно что-то не складывалось с этим. Это какие-то ошибки, это недостаток координации на поле между игроками. Что стало причиной?

- Я бы не сказал, что это касается чего-то одного. Это череда ошибок и все в совокупности. Мы вышли, без того запала, который был на кубок. Индивидуальные ошибки дали о себе знать. И не надо исключать то, что футболисты "Полесья" в таких ключевых моментах делали разницу в этом матче. Если это все собрать в пазл, оно вылилось в такой результат, в забитые голы.

- Как выбираться из этих качелей? Что в одном месте получается, победа, класс. Но возвращение в УПЛ и, к сожалению, опять отрицательный результат.

- Здесь надо быть мужчинами, надо быть одним целым. Собраться, пообщаться в чем проблема, какие-то ошибки вынести из этого всего. И двигаться дальше, бороться. У нас есть пример наших воинов, как они борются. Нам надо брать с них пример и делать то же самое только на футбольных полях. Другого я выхода не вижу.