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Вернидуб: Команда пропускает гол – это горе для них, они начинают за это переживать

Премьер-лига
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Тренер Кривбасса выступил на пресс-конференции

Вернидуб: Команда пропускает гол – это горе для них, они начинают за это переживать

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Юрий Вернидуб пообщался с журналистами.

“Игра была неплохой. Мы не забили свои моменты, которых было много. Претензий к футболистам нет. Они очень хотели победить, но мяч не шел в ворота. Бывают классные дни, когда все выходит, а бывает наоборот. Команда пропускает гол – это горе для них, они начинают переживать за это.

Завтра потренируемся и отправляемся в Испанию транзитом через Молдову. Снова дорога, снова путешествие, и вернемся как раз на игру с "Шахтером". Сыграть за три недели восемь матчей – это очень много. Возьму на себя ответственность по селекции. Трудно заменить ушедших парней. Например, Бескоровайный".

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"Я всегда верю до конца. Всё может быть. Не забывайте, что в Украине идет война. Поэтому очень тяжело играть в еврокубках из-за постоянных переездов. Я не хочу жаловаться, но вижу по ребятам, что им нелегко. С момента игры против "Бетиса" не прошло и трое суток. Но команда сегодня играла и играла неплохо.

Что касается "Ингульца", то нравится эта команда. Кобин поработал неплохо. Без ярких футболистов, но берут дисциплиной. Желаю "Ингульцу" дальнейших побед, но только не в матчах с "Кривбассом", – отметил тренер.

Команда Вернидуба временно поднялась на третье место (7 очков).

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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