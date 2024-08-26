Вернидуб: Команда пропускает гол – это горе для них, они начинают за это переживать

Юрий Вернидуб пообщался с журналистами.

“Игра была неплохой. Мы не забили свои моменты, которых было много. Претензий к футболистам нет. Они очень хотели победить, но мяч не шел в ворота. Бывают классные дни, когда все выходит, а бывает наоборот. Команда пропускает гол – это горе для них, они начинают переживать за это.

Завтра потренируемся и отправляемся в Испанию транзитом через Молдову. Снова дорога, снова путешествие, и вернемся как раз на игру с "Шахтером". Сыграть за три недели восемь матчей – это очень много. Возьму на себя ответственность по селекции. Трудно заменить ушедших парней. Например, Бескоровайный".