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Кобин: Мне нравится агрессивный вертикальный футбол. Должны быть контроль мяча, прессинг, хорошие переходные фазы

Премьер-лига
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Наставник Ингульца выступил на пресс-конференции

Кобин: Мне нравится агрессивный вертикальный футбол. Должны быть контроль мяча, прессинг, хорошие переходные фазы

Фото - Кривбас

Новина українською

Василий Кобин подвел итог матча 4-го тура и поделился желаемым стилем игры, который хочет видеть в исполнении своей команды.

“Мы хорошо подготовились к матчу, были уверены в своих силах. В первом тайме мы в определенной степени преобладали "Кривбасс". Мы были агрессивными и злыми, играли в тот футбол, о котором договаривались. Надо отдать должное "Кривбассу" – они сделали 3 замены, выдержали темп, начали прибавлять и к такому футболу мы не были готовы. Второй тайм немного не удался. 1:1 – справедливый результат. Мы могли забить второй мяч, и "Кривбасс мог". Их подвела реализация, и нас подвела реализация.

Мы все матчи проводим на выезде. Дали некоторым футболистам отдохнуть, некоторые уехали с нами на Кубок. 15 часов в одну сторону, 15 – в другую. Это нелегко. Да, у нас был на 1 день больше на подготовку. "Кривбасс" за счет характера, болельщиков и солидности во втором тайме нас преобладал".

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“Во втором тайме соперник проявил характер. Несмотря на плотный и интенсивный график, "Кривбасс" прибавил и нам было тяжело. Мои игроки были хорошо подготовлены к этой игре и проявили мужество. Где-то нам не хватало класса, но после "Руха" и паузы на игры сборных переведем дыхание и более качественно подготовимся к следующим поединкам.

Мы начали хорошо, забили, контролировали игру, но потом "Кривбасс" переломил ход поединка и сравнял счет. Мы пошли в высокий прессинг, но "Кривбасс" этим воспользовался и забил в ответ.

Мне нравится агрессивный вертикальный футбол. Но здесь нужно находить баланс. Должны быть и контроль мяча, и прессинг, и хорошие переходные фазы. Над этим нужно еще работать. Моментами нам это удается. Конечно, нас все изучают, и очень трудно противодействовать таким "монстрам", как "Кривбасс", "Полесье", "Динамо", "Шахтер", "Заря". Они все – опытные бойцы”, – отметил тренер.

"Ингулец" набрал 3 очка и находится на 11-й позиции.

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Источник:
УПЛ ТБ, сайт "Кривбасу"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
26.08.2024 в 04:05
Вася через год возглавит сборную! У сепара реброффа нет и десятой части всех тех достоинств и тренерских способностей который имеет Кобин. Под руководством Васи наша сборная шагнет в европейскую Премьер-Лигу! Это я вам обещаю!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.08.2024 в 04:05
Вася через год возглавит сборную! У сепара реброффа нет и десятой части всех тех достоинств и тренерских способностей который имеет Кобин. Под руководством Васи наша сборная шагнет в европейскую Премьер-Лигу! Это я вам обещаю!
Ответить
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