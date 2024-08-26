ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня, 26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" будет принимать "Карпат".

Черкасчане имеют в своем активе шесть зачетных пунктов, а львовяне - четыре.

Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Начало встречи - в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Следить за текстовой трансляцией можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 4-й тур.26.08.2024

Черкассы, "Черкассы-Арена"

"ЛНЗ" 13:00 "Карпаты"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>