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ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

ЛНЗ – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Сегодня, 26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" будет принимать "Карпат".

Черкасчане имеют в своем активе шесть зачетных пунктов, а львовяне - четыре.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Начало встречи - в 13:00.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Следить за текстовой трансляцией можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 4-й тур.26.08.2024
Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 13:00 "Карпаты"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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