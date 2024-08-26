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ЛНЗ – Карпаты. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
ЛНЗ – Карпаты: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЛНЗ
Сегодня, 26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" будет принимать "Карпат".
Черкасчане имеют в своем активе шесть зачетных пунктов, а львовяне - четыре.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Начало встречи - в 13:00.
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Следить за текстовой трансляцией можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 4-й тур.26.08.2024
Черкассы, "Черкассы-Арена"
"ЛНЗ" 13:00 "Карпаты"
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