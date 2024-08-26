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Левый Берег - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Левый Берег - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Черноморцем". Игра пройдет на стадионе "Левый берег" и начнется в 15:30.
"Аисты" потерпели три поражения и являются аутсайдерами. "Моряки", в свою очередь, одержали лишь одну победу в трех поединках.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 4-й тур.26.08.2024
Киевская обл., "Левый берег"
"Левый Берег" 15:30 "Черноморец"
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