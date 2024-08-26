Левый Берег - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ между "Левым Берегом" и "Черноморцем". Игра пройдет на стадионе "Левый берег" и начнется в 15:30.

"Аисты" потерпели три поражения и являются аутсайдерами. "Моряки", в свою очередь, одержали лишь одну победу в трех поединках.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 4-й тур.26.08.2024

Киевская обл., "Левый берег"

"Левый Берег" 15:30 "Черноморец"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>