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Автор хет-трика в ворота Оболони: Наверное, немного больше рыбалки было в выходные
Это первый хет-трик в его карьере
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко прокомментировал победу над "Оболонью" (4:0) в матче 4-го тура УПЛ, в котором он сделал хет-трик.
– Расскажи, как готовился к этому сезону, что буквально 4-й тур – и уже хет-трик?
– Сам немного в шоке. Подготовка была такой, как обычно. Наверное, чуть больше рыбалки было в выходные дни. Очень доволен, спасибо команде, спасибо болельщикам за поддержку.
– Расскажи подробнее о своих голах.
– Первый гол – Леха отдал мне за спину, это то, что мы наигрываем на тренировках. Все было в тайминг, передача просто супер, оставалось только головой направить в угол.
Остальные два – как мне кажется, была зона, я просто побежал туда, отдали передачу, тоже забил. Это все, можно сказать, больше заслуга команды. Команда сегодня сыграла очень хорошо.
– На твой взгляд, что стало решающим фактором в вашей, без преувеличения, разгромной победе?
– Даже не знаю. В первые минуты было очень тяжело, очень напряженно. Наверное, после 2-го гола уже немного успокоились, и "Оболонь" немного посыпалась.
– Дальше "Черноморец". Как будете настраиваться после такого матча?
– Здесь самое главное – быстро забыть эту игру. Порадоваться сегодня и завтра уже готовиться на "Черноморец". У нас очень хорошая команда, и мы способны на много таких заявок, – сказал Назаренко.
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