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Колос - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Колос
Закрывать программу 4-го тура УПЛ будет матч в Ковалевке между "Колосом" и "Вересом".
Ковалевцы в этом сезоне еще не побеждали - 2 ничьи и 1 поражение. Ровенчане накануне разгромили "Металлист 1925" (4:0) в кубковой игре.
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Игра начнется в 17:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 4-й тур.26.08.2024
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 17:00 "Верес"
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