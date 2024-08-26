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Колос - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Колос - Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.08.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Колос - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: Колос

Новина українською

Закрывать программу 4-го тура УПЛ будет матч в Ковалевке между "Колосом" и "Вересом".

Ковалевцы в этом сезоне еще не побеждали - 2 ничьи и 1 поражение. Ровенчане накануне разгромили "Металлист 1925" (4:0) в кубковой игре.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 17:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 4-й тур.26.08.2024
Ковалевка, "Колос"
"Колос" 17:00 "Верес"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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