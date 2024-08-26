Колос - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Закрывать программу 4-го тура УПЛ будет матч в Ковалевке между "Колосом" и "Вересом".

Ковалевцы в этом сезоне еще не побеждали - 2 ничьи и 1 поражение. Ровенчане накануне разгромили "Металлист 1925" (4:0) в кубковой игре.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 17:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 4-й тур.26.08.2024

Ковалевка, "Колос"

"Колос" 17:00 "Верес"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>