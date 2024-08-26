Леоненко: Бондарь точно не уровня амбиций Шахтера

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, раскритиковал центральных защитников "Шахтера".

- Что сейчас с Бондарем и Матвиенко? Почему центральные защитники "Шахтера" играют так бледно?

- Бондарь – это слабый защитник. Он точно не уровня амбиций "Шахтера"! Точно таким же был Кривцов – он не играл, а просто присутствовал в "Шахтере". Бондарь, как и Кривцов, играет только из-за лимита на легионеров.

Что касается Матвиенко, то раньше его чуть ли не "Арсенал" покупал, а сейчас все затихло. Но эту тему даже обсуждать не хочется. Об этом могли попросить написать его жена или мама. Вспомните, как Коноплянку весь мир покупал, а в итоге он в "Севилье" оказался и пропал. Вот сейчас Ваната "Интер" "покупает"? Какой на хрен "Интер"?!, – сказал Леоненко.

Отметим, что на данный момент "Шахтер" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.