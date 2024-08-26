  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леоненко: Бондарь точно не уровня амбиций Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: Бондарь точно не уровня амбиций Шахтера

Премьер-лига

Эксперт раскритиковал игрока донецкого клуба

Леоненко: Бондарь точно не уровня амбиций Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, раскритиковал центральных защитников "Шахтера".

- Что сейчас с Бондарем и Матвиенко? Почему центральные защитники "Шахтера" играют так бледно?

- Бондарь – это слабый защитник. Он точно не уровня амбиций "Шахтера"! Точно таким же был Кривцов – он не играл, а просто присутствовал в "Шахтере". Бондарь, как и Кривцов, играет только из-за лимита на легионеров.

Что касается Матвиенко, то раньше его чуть ли не "Арсенал" покупал, а сейчас все затихло. Но эту тему даже обсуждать не хочется. Об этом могли попросить написать его жена или мама. Вспомните, как Коноплянку весь мир покупал, а в итоге он в "Севилье" оказался и пропал. Вот сейчас Ваната "Интер" "покупает"? Какой на хрен "Интер"?!, – сказал Леоненко.

Отметим, что на данный момент "Шахтер" идет на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Читайте также"Пушич слабый тренер или нет? Трудно делать выводы". Леоненко – о кризисе в Шахтере
По теме
yellow-arrow
Колос - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Автор хет-трика в ворота Оболони: Наверное, немного больше рыбалки было в выходные
yellow-arrow
Левый Берег - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко Валерий Бондарь
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости