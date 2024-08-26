Краснопир: Нам лучше давалась игра и Рух заслуженно победил Зарю

Форвард "Руха" Игорь Краснопир поделился эмоциями от победы над "Зарей" (3:0) в матче 4-го тура УПЛ.

"В эпизоде с забитым мячом Илья Квасница на своей половине поля отобрал мяч и отдал длинную передачу вперед. Я верил в то, что защитник может ошибиться, доиграл эпизод до конца и мне удалось использовать эту ошибку и забить гол.

"Заря" это организованная команда с серьезным подбором игроков. Но в этом матче игра лучше давалась "Руху" и мы заслуженно победили. Команда сделала правильные выводы после поражения от "ЛНЗ", ведь в том поединке после забитого гола мы слишком прижались к своим воротам, давали сопернику создавать моменты. Перед игрой с "Зарей" у нас была установка не терять концентрацию, а в перерыве мы говорили о том, что надо держать тот темп, который мы задали в первом тайме. Это помогло нам получить положительный результат.

У нас много молодых футболистов в составе, в частности на замену во втором тайме вышли Мухаммад Джурабаев и Даниил Слива. Ребята молодцы, очень хорошо проявляют себя в тренировочном процессе, заметно, что они стараются, поэтому они не просто так работают с первой командой и попали в заявку на этот матч. В "Рухе" каждый игрок имеет шанс проявить себя. А старшие игроки должны помочь этим юношам адаптироваться к требованиям взрослого футбола и выйти на новый для себя уровень.

Понравилась атмосфера на трибунах и хочется поблагодарить болельщиков за то, что они пришли на матч с "Зарей" и поддержали "Рух". Это невероятно, когда ты играешь перед зрителями, ведь это дополнительно мотивирует каждого футболиста. Хочется, чтобы и в следующих домашних матчах мы имели такую поддержку", - сказал Краснопир.