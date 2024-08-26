Рунич - о 3:0 с Зарей: После игры с ЛНЗ команда сделала правильные выводы

Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал победу над "Зарей (3:0) в рамках 4-го тура УПЛ.

"Была установка от тренерского штаба, что во время стандартов надо занимать позицию на ближней штанге. Я оказался в правильном месте в нужное время и рад, что удалось забить гол.

Поражение в предыдущем матче повлияло на результат игры с "Зарей". Мы знали, что будем играть первый в сезоне домашний матч, придут наши болельщики, поэтому серьезно готовились к этому поединку. После игры с ЛНЗ команда сделала правильные выводы и с "Зарей" надежно сыграла в обороне и использовала свои моменты в атаке.