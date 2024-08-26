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Рунич - о 3:0 с Зарей: После игры с ЛНЗ команда сделала правильные выводы

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Львовский клуб разгромил на своем поле луганчан

Рунич - о 3:0 с Зарей: После игры с ЛНЗ команда сделала правильные выводы

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал победу над "Зарей (3:0) в рамках 4-го тура УПЛ.

"Была установка от тренерского штаба, что во время стандартов надо занимать позицию на ближней штанге. Я оказался в правильном месте в нужное время и рад, что удалось забить гол.

Поражение в предыдущем матче повлияло на результат игры с "Зарей". Мы знали, что будем играть первый в сезоне домашний матч, придут наши болельщики, поэтому серьезно готовились к этому поединку. После игры с ЛНЗ команда сделала правильные выводы и с "Зарей" надежно сыграла в обороне и использовала свои моменты в атаке.

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Нам было непросто, ведь "Руху" противостоял сильный соперник. Впрочем команда правильно подготовилась к этому матчу и мы хорошо выполнили установку тренерского штаба. Нужно было агрессивно действовать в отборе, прессинговать игроков "Зари" на чужой половине поля, заставлять их ошибаться. Мы сыграли так, как и должны были, поэтому одержали победу. Впереди у нас восстановление и подготовка к следующему матчу с "Ингульцом", - рассказал Рунич.

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Заря (Луганск) Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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