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Левый Берег арендовал опорного полузащитника Кривбасса
Клим Приходько проведет сезон в киевском клубе
Фото: ФК Лівий берег
"Левый Берег" объявил о подписании опорного полузащитника "Кривбасса" Клима Приходько.
Детали перехода не афишируются, но по данным Transfermarkt, это арендное соглашение до конца сезона 2024/25.
24-летний Клим - уроженец Кривого Рога. Родился в футбольной семье: его отец - Геннадий Приходько - в свое время успешно защищал цвета "Кривбасса", а после окончания карьеры игрока возглавлял местный "Горняк" и "Кривбасс".
Приходько-младший занимался в школах "Днепра" и столичного "Динамо", играл за юношеский состав киевлян. Далее выступал за юношескую и молодежную команды донецкого "Шахтера". Но по-настоящему раскрылся в "Кривбассе", к которому присоединился летом 2021-го (41 матч, 6 голов).
За плечами Клима есть выступления в различных юношеских сборных Украины - от U-16 до U-19. Кроме того, шесть матчей опорник провел в Юношеской Лиге чемпионов УЕФА в составе "Динамо" (1 игра) и "Шахтера" (5)
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