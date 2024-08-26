Левый Берег арендовал опорного полузащитника Кривбасса

"Левый Берег" объявил о подписании опорного полузащитника "Кривбасса" Клима Приходько.

Детали перехода не афишируются, но по данным Transfermarkt, это арендное соглашение до конца сезона 2024/25.

24-летний Клим - уроженец Кривого Рога. Родился в футбольной семье: его отец - Геннадий Приходько - в свое время успешно защищал цвета "Кривбасса", а после окончания карьеры игрока возглавлял местный "Горняк" и "Кривбасс".

Приходько-младший занимался в школах "Днепра" и столичного "Динамо", играл за юношеский состав киевлян. Далее выступал за юношескую и молодежную команды донецкого "Шахтера". Но по-настоящему раскрылся в "Кривбассе", к которому присоединился летом 2021-го (41 матч, 6 голов).

За плечами Клима есть выступления в различных юношеских сборных Украины - от U-16 до U-19. Кроме того, шесть матчей опорник провел в Юношеской Лиге чемпионов УЕФА в составе "Динамо" (1 игра) и "Шахтера" (5)