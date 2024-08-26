Карабин: Перед матчем мы и подумать не могли, что выиграем у Зари с таким счетом

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями от победы над "Зарей" (3:0) в матче 4-го тура УПЛ.

"Ничего страшного, что мы не реализовали пенальти в начале игры. Все поддержали Остапа Притулу и мы смогли после этого быстро забить гол. Пошла хорошая передача с фланга, мне удалось поймать мяч на ногу и хорошо пробить в одно касание. Я очень рад, что удалось помочь команде получить положительный результат.

Перед матчем мы и подумать не могли, что одержим победу с таким счетом. "Заря" это сильный соперник и у луганчан хорошая команда. Просто в этой игре мы реализовали свои моменты, а они - нет. В целом "Рух" качественно прессинговал соперника, играл агрессивно и благодаря этому победил.

Когда болельщики поддерживают тебя, гонят вперед, то это придает сил. Благодарен нашим фанатам за такую поддержку с трибун. Уже в пятницу у нас будет домашний матч с "Ингульцом" и вся команда будет очень рада, если болельщики придут на эту игру и так же будут поддерживать "Рух", - сказал Карабин.