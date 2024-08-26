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Не входит в планы Лупашко. Карпаты попрощаются с чемпионом мира

Премьер-лига

Львовяне не рассчитывают на Максима Чеха

Не входит в планы Лупашко. Карпаты попрощаются с чемпионом мира

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

"Карпаты" не рассчитывают на полузащитника Максима Чеха, сообщает Sport.ua.

По информации источника, опорник не входит в планы наставника команды Владислава Лупашко.

Клуб планирует расторгнуть контракт с Чехом. Игрок получит статус свободного агента.

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В 2019 году Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.

Летом 2023 года Чех на правах свободного агента из "Шахтера" присоединился к "Карпатам". Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро. В прошлом сезоне Чех сыграл за "Карпаты" в Первой лиге 18 матчей и забил 1 гол.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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