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Не входит в планы Лупашко. Карпаты попрощаются с чемпионом мира
Львовяне не рассчитывают на Максима Чеха
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" не рассчитывают на полузащитника Максима Чеха, сообщает Sport.ua.
По информации источника, опорник не входит в планы наставника команды Владислава Лупашко.
Клуб планирует расторгнуть контракт с Чехом. Игрок получит статус свободного агента.
В 2019 году Чех в составе сборной Украины U-20 выиграл молодежный чемпионат мира.
Летом 2023 года Чех на правах свободного агента из "Шахтера" присоединился к "Карпатам". Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро. В прошлом сезоне Чех сыграл за "Карпаты" в Первой лиге 18 матчей и забил 1 гол.
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