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Авагимян и Ноникашвили - в старте ЛНЗ на матч против Карпат

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Авагимян и Ноникашвили - в старте ЛНЗ на матч против Карпат

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Сегодня, 26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" будет принимать "Карпат". Главные тренеры обеих команд назвали стартовые составы на игру.

"ЛНЗ": Кучеренко, Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Ноникашвили, Пасич, Яшари, Молло, Авагимян,

Запасные: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумец, Ангелов, Олейник, Момо, Топалов.

"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Стенио Толедо, Подлепенец, Игорь Невес,

Запасные: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык О, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Сакив, Жан Педросо.

Как сообщает пресс-служба львовян, матч начнется ориентировочно через час после отбоя тревоги. Поединок был запланирован на 13:00.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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