Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Авагимян и Ноникашвили - в старте ЛНЗ на матч против Карпат
Стартовые составы команд
Фото: ФК ЛНЗ
Сегодня, 26 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "ЛНЗ" будет принимать "Карпат". Главные тренеры обеих команд назвали стартовые составы на игру.
"ЛНЗ": Кучеренко, Салиху, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Ноникашвили, Пасич, Яшари, Молло, Авагимян,
Запасные: Пеньков, Самойленко, Стасюк, Норенков, Бойко, Бар, Наумец, Ангелов, Олейник, Момо, Топалов.
"Карпаты": Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Стенио Толедо, Подлепенец, Игорь Невес,
Запасные: Кинарейкин, Тлумак, Устименко, Рябов, Кузык О, Клименко, Векляк, Костенко, Шах, Домчак, Сакив, Жан Педросо.
Как сообщает пресс-служба львовян, матч начнется ориентировочно через час после отбоя тревоги. Поединок был запланирован на 13:00.
Популярное сейчас
- Зальцбург - Динамо (Киев). Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Арне Слот установил рекорд Ливерпуля всех времён
- Примера. Атлетико — Жирона 3:0. Незаметный Цыганков и провал вратаря
- Разгромные победы Полесья и Руха, ничья Кривбасса. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО