Колос и Харатин ведут переговоры о прекращении сотрудничества

Полузащитник "Колоса" Игорь Харатин покинет команду, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, стороны согласовывают условия прекращения сотрудничества по обоюдному согласию. Ранее игрок был отстранен от тренировок команды из-за недоразумений с тренерским штабом.

Харатин присоединился к "Колосу" в начале июля этого года. За это время он успел отыграть в трех официальных матчах, без результативных действий. Контракт Харатина с ковалевцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.