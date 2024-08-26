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Колос и Харатин ведут переговоры о прекращении сотрудничества
Он выступал за клуб с июля
Фото: ФК Колос
Полузащитник "Колоса" Игорь Харатин покинет команду, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, стороны согласовывают условия прекращения сотрудничества по обоюдному согласию. Ранее игрок был отстранен от тренировок команды из-за недоразумений с тренерским штабом.
Харатин присоединился к "Колосу" в начале июля этого года. За это время он успел отыграть в трех официальных матчах, без результативных действий. Контракт Харатина с ковалевцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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