Черноморец объявил о переходе Петряка

Вингер "Шахтера" Иван Петряк присоединился к "Черноморцу", сообщает пресс-служба одесситов.

Ранее была информация, что "горняки" договорились с "моряками" об арендном соглашении до конца осенней части сезона.

Стоит заметить, что Петряк уже заявлен "Черноморцем" на сезон УПЛ. Поэтому, теоретически он может дебютировать за команду Александра Бабича уже сегодня - в выездном поединке против “Левого Берега”. Игра 4-го тура запланирована на 15:30.

Также напомним, что в начале августа Иван уже тренировался с одесским клубом, но потом снова вернулся в Киев. Клубы не могли определиться, кто будет выплачивать игроку зарплату.

Контракт Петряка с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2026 года. Весеннюю часть минувшего сезона он провел в аренде в "Полесье, где отыграл 8 матчей.