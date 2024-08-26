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Черноморец объявил о переходе Петряка

Премьер-лига

Игрок может дебютировать за новую команду уже сегодня

Черноморец объявил о переходе Петряка

Фото: ФК Чорноморець

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Вингер "Шахтера" Иван Петряк присоединился к "Черноморцу", сообщает пресс-служба одесситов.

Ранее была информация, что "горняки" договорились с "моряками" об арендном соглашении до конца осенней части сезона.

Стоит заметить, что Петряк уже заявлен "Черноморцем" на сезон УПЛ. Поэтому, теоретически он может дебютировать за команду Александра Бабича уже сегодня - в выездном поединке против “Левого Берега”. Игра 4-го тура запланирована на 15:30.

Также напомним, что в начале августа Иван уже тренировался с одесским клубом, но потом снова вернулся в Киев. Клубы не могли определиться, кто будет выплачивать игроку зарплату.

Контракт Петряка с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2026 года. Весеннюю часть минувшего сезона он провел в аренде в "Полесье, где отыграл 8 матчей.

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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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