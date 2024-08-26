Хавбек Кривбасса: В следующих матчах надо улучшать реализацию

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык ничью с "Ингульцом" (1:1) в домашнем матче 4-го тура УПЛ.

- Денис, как оценишь сегодняшнюю игру?

- Очень приятно наконец вернуться в Кривой Рог и сыграть на родном стадионе. Сегодня как и всегда болельщики нас очень классно поддерживали и гнали вперед. Мы очень хотели подарить им сегодня победу, но, к сожалению, не получилось. Сделаем все, чтобы выиграть в следующий раз.

- Чего не хватило, чтобы одержать победу?

- Не хватило реализации. В предыдущих матчах также была эта проблема. Надо еще больше работать, чтобы исправить данный недостаток. В следующих матчах надо улучшать реализацию и забивать гораздо больше голов.

- Как повлиял на игру "быстрый" пропущенный гол?

- Этот гол нас где-то завел, ведь мы начали играть еще агрессивнее, создавать еще больше моментов. Но забили только раз, к сожалению. Хотя голевых возможностей было достаточно, - сказал Кузык.