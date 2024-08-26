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Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер
Терпение руководства лопнуло
zarya-lugansk.com
Юрий Коваль покинул пост наставника "Зари". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, президент луганчан Евгений Геллер не стал ждать следующего матча своего клуба против "Оболони", и после разговора с Ковалем решил отпустить опытного специалиста.
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Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера в "Заре" некоторое время вновь будет Младен Бартулович.
Юрия Коваль, в свою очередь, скорее всего продолжит работу в системе "черно-белых" на другой должности.
За 4 тура нового сезона УПЛ "Заря" набрала 6 очков. В двух последних матчах луганчане уступили "Александрии" (1:2) и "Руху" (0:3).
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