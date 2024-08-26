Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер

Юрий Коваль покинул пост наставника "Зари". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, президент луганчан Евгений Геллер не стал ждать следующего матча своего клуба против "Оболони", и после разговора с Ковалем решил отпустить опытного специалиста.

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Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера в "Заре" некоторое время вновь будет Младен Бартулович.

Юрия Коваль, в свою очередь, скорее всего продолжит работу в системе "черно-белых" на другой должности.



За 4 тура нового сезона УПЛ "Заря" набрала 6 очков. В двух последних матчах луганчане уступили "Александрии" (1:2) и "Руху" (0:3).