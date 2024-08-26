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Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер

Премьер-лига

Терпение руководства лопнуло

Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер

zarya-lugansk.com

Новина українською

Юрий Коваль покинул пост наставника "Зари". Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, президент луганчан Евгений Геллер не стал ждать следующего матча своего клуба против "Оболони", и после разговора с Ковалем решил отпустить опытного специалиста.

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Отмечается, что исполнять обязанности главного тренера в "Заре" некоторое время вновь будет Младен Бартулович.

Юрия Коваль, в свою очередь, скорее всего продолжит работу в системе "черно-белых" на другой должности.

За 4 тура нового сезона УПЛ "Заря" набрала 6 очков. В двух последних матчах луганчане уступили "Александрии" (1:2) и "Руху" (0:3).

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Юрий Коваль
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
26.08.2024 в 14:26
Не знаю чому вони не залишили Барта тренером... Як на мене, то він має потенціал щоб залишити Зорю в УПЛ.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
26.08.2024 в 14:26
Не знаю чому вони не залишили Барта тренером... Як на мене, то він має потенціал щоб залишити Зорю в УПЛ.
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