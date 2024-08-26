Дебют Петряка за моряков. Названы составы на матч Левый Берег - Черноморец

26 августа в пригороде Киева "Левый Берег" примет "Черноморец" в рамках 4-го тура УПЛ. Встреча пройдет на одноименном стадионе. Уже стали известны стартовые составы команд.

"Левый берег": Механив, Соколов, Якимов, Самар, Сидней, Спиваков, Дедух, Банада, Синица, Когут И, Сухоручко,

Запасные: Фастов, Астахов, Семенов, Шаповал, Дударенко, Косовский, Галас, Когут М, Непейпиев, Литовченко, Войцеховский, Приходько.

"Черноморец": Рудько, Удод, Бутко, Кисель, Кайо, Шпорн, Габелок, Попов, Янаков, Хобленко, Петряк,

Запасные: Вечный, Васильев, Лотоцкий, Билошевский, Калин, Хромей, Жоао Нето, Пшеничнюк, Янович.

Отметим, что поединок должен начаться в 15:30, но на данный момент в Киеве и области объявлена воздушная тревога (в области длится с 02:51 ночи).

UPD: отбой тревоги в Киеве в 14:42, в области по-прежнему продолжается.

Отметим, что сегодня ЛНЗ" и "Карпаты" не смогли вовремя начать игру в Черкассах (по расписанию в 13:00). Также старт поединка был отложен в Первой лиге между "Викторией" и "Кремнем" (в 12:00).