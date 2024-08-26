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Матч ЛНЗ - Карпаты перенесен. Когда начнут игру?

Премьер-лига

Стало известно новое время начала матча

Матч ЛНЗ - Карпаты перенесен. Когда начнут игру?

Фото: УПЛ

Новина українською

Матч 4-го тура чемпионата Украины "ЛНЗ" - "Карпаты" начнется в 19:00. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ ТВ.

Причина - воздушная тревога в Черкасской области, которая началась еще в 2 ночи и до сих пор продолжается. Поэтому было принято решение отложить время начала матча на 19:00.

По расписанию поединок должен был начаться в 13:00.

Утром понедельника, 26-го августа, российская федерация с воздуха атаковала всю территорию Украины. С самого утра в разных городах нашей страны слышны взрывы, звучит воздушная тревога, работает ПВО.

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Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер
ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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