Матч ЛНЗ - Карпаты перенесен. Когда начнут игру?

Матч 4-го тура чемпионата Украины "ЛНЗ" - "Карпаты" начнется в 19:00. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ ТВ.

Причина - воздушная тревога в Черкасской области, которая началась еще в 2 ночи и до сих пор продолжается. Поэтому было принято решение отложить время начала матча на 19:00.

По расписанию поединок должен был начаться в 13:00.

Утром понедельника, 26-го августа, российская федерация с воздуха атаковала всю территорию Украины. С самого утра в разных городах нашей страны слышны взрывы, звучит воздушная тревога, работает ПВО.