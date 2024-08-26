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Матч ЛНЗ - Карпаты перенесен. Когда начнут игру?
Стало известно новое время начала матча
Фото: УПЛ
Матч 4-го тура чемпионата Украины "ЛНЗ" - "Карпаты" начнется в 19:00. Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ ТВ.
Причина - воздушная тревога в Черкасской области, которая началась еще в 2 ночи и до сих пор продолжается. Поэтому было принято решение отложить время начала матча на 19:00.
По расписанию поединок должен был начаться в 13:00.
Утром понедельника, 26-го августа, российская федерация с воздуха атаковала всю территорию Украины. С самого утра в разных городах нашей страны слышны взрывы, звучит воздушная тревога, работает ПВО.
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