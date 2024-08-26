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Бойко: Я постоянно играл в Динамо, а потом пришел Луческу
Хотя это было честно
fcdynamo.kiev.ua
Экс-голкипер "
"Я постоянно играл, а потом пришел Луческу, и мы с ним переговорили. Он сказал, что привык иметь голкипера №1 и человека, который тренируется и понимает, что он второй выбор. Но этот человек, который тренируется, должен быть полностью сосредоточен и готов в случае чего подменить №1.
Это очень откровенно и справедливо в отношении вратарей. Ты уже как игрок, или принимаешь эти рамки, или ищешь другой клуб, если не согласен с его позицией", - сказал Бойко.
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