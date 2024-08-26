Бойко: Я постоянно играл в Динамо, а потом пришел Луческу

Экс-голкипер " Динамо " Денис Бойко рассказал, как он потерял игровую практику в составе киевлян после того, как команду возглавил Мирча Луческу.

"Я постоянно играл, а потом пришел Луческу, и мы с ним переговорили. Он сказал, что привык иметь голкипера №1 и человека, который тренируется и понимает, что он второй выбор. Но этот человек, который тренируется, должен быть полностью сосредоточен и готов в случае чего подменить №1.

Это очень откровенно и справедливо в отношении вратарей. Ты уже как игрок, или принимаешь эти рамки, или ищешь другой клуб, если не согласен с его позицией", - сказал Бойко.