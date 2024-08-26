Премьер-лига
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Известны стартовые составы на матч УПЛ Колос - Верес
Стартовые составы команд
Фото: Колос
Сегодня, 26 августа, состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Колос": Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский, Велетень, Ильин, Безбородько
"Верес": Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куция, Шаран, Луан, Степанюк, Гайдучик
Напомним, что UA-Футбол проведет
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