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Известны стартовые составы на матч УПЛ Колос - Верес

Премьер-лига
Обновлено

Стартовые составы команд

Известны стартовые составы на матч УПЛ Колос - Верес

Фото: Колос

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 августа, состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором "Колос" примет "Верес".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Колос": Мысак, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка, Демченко, Гагно, Ориховский, Велетень, Ильин, Безбородько

"Верес": Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго, Куция, Шаран, Луан, Степанюк, Гайдучик

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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