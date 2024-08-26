УПЛ. Левый Берег - Черноморец 1:0. Стена Механива и безыдейность моряков

Самым большим достижением команд является то, что несмотря на длиннющую воздушную тревогу, коллективы Виталия Первака и Александра Бабича все же дождались отбоя и успешно провели этот поединок. Футбол живет, и это самое главное в контексте результата.

Несмотря на долгое время ожидания, "аисты" и "моряки" сохранили энтузиазм и начали встречу довольно живо. Особенно, это касается хозяев поля. К тому же, стороны действовали довольно жестко и грубо, шли в стыки и буквально вгрызались в мяч. При этом, весьма ожидаемо, сам футбол был не самого высокого качества. Откровенно часто прослеживался брак в действиях футболистов.

Активнее действовали представители "Левого Берега" и шли большими силами вперед, и уже на экваторе первого тайма сумели провести свой первый забитый мяч в рамках элитного украинского дивизиона. После суматохи в штрафной площадке в одно касание точно пробил Якимов, поразив ворота своей бывшей команды. Был риск отмены, однако VAR не помешал трибунам отпраздновать это взятие ворот.

Давление и высокий прессинг киевлян полностью оправдались, и теперь уже одесситы перешли в неудобное для себя положение - нужно было действовать первым номером и что-то придумывать впереди. Впрочем, получалось это, мягко говоря, не очень.

В основном "моряки" демонстрировали какую-то апатию и безыдейность. Под занавес первых 45 минут гостям все же удалось провести свое взятие ворот. После попадания в перекладину, мяч в ворота вторым темпом занес Иван Петряк. Это мог быть дебютный гол для Ивана в футболке "Черноморца", но-но. Забитый мяч был отменен из-за зафиксированного офсайда.

"Черноморцу" нужно было добавлять, отступать некуда. Однако, к своему второму голу ближе были именно хозяева. От еще одного пропущенного мяча в эффектном сейве свою команду спас Рудько. Великолепная реакция от стража ворот одесситов и вся та же пассивность защитников...

В свою очередь эмоции во втором тайме начали закипать с новой силой. Цыбулько Евгений едва успевал раздавать желтые карточки.

Мощно из-за пределов штрафной зоны пристреливался вышедший на замену Пшеничнюк, классно на замахе убрав оппонента. Ближе к финальному свистку Механив совершил еще несколько отличных сейвов, в одной атаке отразив сразу два удара с близкой дистанции. Однозначно, 27-летний Максим - MVP этого поединка. В целом, это наверное все, что можно вспомнить в исполнении "моряков". Слишком инертно действовали подопечные Бабича...

"Моряки" раскачались только под конец матча и пытались давить. Однако, все без результата. В итоге, мяч Якимова так и остался единственным в этой встрече. Поздравляем "Левый Берег" с дебютным голом и первой победой в рамках УПЛ. Ну а, "Черноморцу" и коучу одесситов нужно что-то фундаментально менять.

Фото пресс-службы ФК "Левый Берег"

4-й тур УПЛ сезона 2024/25

Понедельник, 26-е августа

Киевская область, "Арена Левый Берег"

Гол: Якимов 29

Забитый мяч Петряка на 42-й минуте был отменен из-за офсайда

"Левый Берег": Механов - Сидней (Шаповал 46), Самар, Якимов (Семенов 82), Соколов - Дедух, Банада - И. Когут (М. Когут 46), Спиваков (Спиваков 65) (к), Синица (Войцеховский 86) - Сухоручко.

Запасные: Фастов (в), Астахов, Войцеховский, Галас, Дударенко, Когут, Косовский, Литовченко, Непейпиев, Приходько, Семенов, Шаповал.

Главный тренер - Виталий Первак.

"Черноморец": Рудько - Кисель, Гомес, Удод, Бутко (к) - Янаков (Пшеничнюк 63), Шпорн (Билошевский 69), Габелок, Петряк (Нето 69) - Хобленко, Попов.

Запасные: Вечный (в), Хромей, Нето, Билошевский, Васильев, Калин, Лотоцкий, Пшеничнюк, Янович.

Главный тренер - Александр Бабич.

Предупреждения: Шпорн 7, Петряк 35, Дедух 45, Соколов 46, Банада 56, Бутко 58, Вечный 90+3.

Арбитр: Цыбулько Евгений.