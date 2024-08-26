Карабин: Ранее Заря изрядно донимала своим "ромбом" в середине поля

Нападающий "Руха" Ярослав Карабин поделился эмоциями от победы над "Зарей" (3:0) в матче 4-го тура УПЛ.

– Да, в прошлом чемпионате УПЛ в матче с "Вересом" забил и ассистировал, но вчерашнее мое достижение более важно.

– Почему?

– Я открыл счет на 16-й минуте почти сразу после того, как наш Остап Притула не реализовал пенальти. Поэтому мы даже не успели, как говорится, переварить эту неудачу. А сразу после перерыва Василий Рунич с моей передачи забил второй гол, сделав весомую заявку на победу. Психология.

– Рунич в интервью отмечал, что забил после домашней заготовки.

– Так и есть. Это все наработки из тренировочного процесса, когда при розыгрыше стандартного положения тот или иной игрок занимает определенную позицию. Вот Рунич и сыграл на опережение.

– С появлением на острие атаки новичка Игоря Краснопира ты передислоцировался на фланг полузащиты. Где комфортнее?

– Знаете, я – универсал и это главному тренеру определять, где буду больше полезен для "Руха". Важно не разочаровывать.

– Вчера "Рух", сложилось впечатление, без особых усилий сокрушил "Зарю".

– Это на первый взгляд. "Заря" – квалифицированная команда, просто мы очень хорошо изучили ее сильные и слабые стороны. Хотелось реабилитироваться после обидного поражения в Черкассах.

– Тогда чем отличается нынешняя "Заря"?

– Ранее она изрядно донимала своим "ромбом" в середине поля, подобрать "ключи" к которому было довольно сложно.

После того, как команду покинул рулевой Виктор Скрипник, "козырем" луганчан стал быстрый переход от обороны к атаке, домашние заготовки при стандартных положениях.

Поэтому вчера было важно высоко встречать луганчан, не позволять им разбежаться, а также надо было дорожить мячом, чтобы гости не пользовались свободными зонами у наших владений. Этот план на игру сработал.

– Чувствуется, что в последнее время "Руху" не может помочь из-за травм целая группа ведущих игроков?

– Нет. Считаю, что у нас длинная скамейка запасных и каждый готов демонстрировать свои лучшие качества. И после возвращения травмированных конкуренция за место в старте еще больше возрастет.

– Что скажешь о следующем сопернике – "Ингулец"?

– Мы его игру еще не изучали, но то, что это достойный соперник – не сомневаюсь. "Ингулец" – заточен на атаку, пытается комбинировать поэтому с ним будет интересно.